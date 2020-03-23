Архив трансляции: Информируют о работе муниципальных учреждений Риги в режиме ЧС

В понедельник, 23 марта, прошел пресс-брифинг по поводу работы муниципальных социальных учреждений Риги во время режима чрезвычайной ситуации и актуальных вопросах в социальной сфере, а также организации работы добровольцев в Риге. Портал TVNET предлагал трансляцию мероприятия.
Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.
Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.