Архив трансляции: Информируют о работе муниципальных учреждений Риги в режиме ЧС

Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.