Пн, 23.03.2020
Эти грузовики забиты гробами. Там так много смертей, что город был вынужден попросить другие города помочь им с телами. Я не хочу быть в одном из этих грузовиков. Пожалуйста, черт возьми, оставайтесь дома. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Архив трансляции: Информируют о работе муниципальных учреждений Риги в режиме ЧС

Палатки для анализов в Даугавпилсе

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник, 23 марта, прошел пресс-брифинг по поводу работы муниципальных социальных учреждений Риги во время режима чрезвычайной ситуации и актуальных вопросах в социальной сфере, а также организации работы добровольцев в Риге. Портал TVNET предлагал трансляцию мероприятия.

Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.

Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.

Последние новости

НАВЕРХ