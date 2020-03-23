В Эстонии число инфицированных Covid-19 выросло до 352 человек; двое - в тяжелом состоянии

К утру понедельника, 23 марта, в Эстонии коронавирус был диагностирован у 352 человек. За последние сутки численность инфицированных выросла на 26 человек, в том числе вирус выявлен у 16 человек на Сааремаа, у пятерых в Харьюском уезде, у четверых в Вырумаа и у одного в Тартумаа, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здоровья Эстонии.
Распределение по возрастным группам остается прежним: 6 процентов инфицированных составляют люди моложе 20 лет, 17 процентов - люди в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 15 человек, из них четверым требуется интенсивная терапия.
Состояние двоих находящихся в интенсивной терапии пациентов критическое.
Всего к этому времени сделано 3724 теста. За минувшие сутки медикам поступили результаты 495 тестов, что на 78 больше, чем в предыдущие сутки.