Пн, 23.03.2020
В Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета. Министерство сообщения

На этой неделе Латвия перейдет на летнее время

ФОТО: Pixabay

В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта, в 3 часа состоится переход на летнее время - стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.

Переход на летнее время производят, чтобы вечером дневной свет был дольше, а утром - меньше.

Переход на летнее время переходит весной, часы нужно перевести на час вперед; в свою очередь летнее время закончится осенью, когда стрелки часов нужно будет снова перевести на час назад.

Переход на зимнее время в этом году состоится в ночь на 25 октября.

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