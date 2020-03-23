На этой неделе Латвия перейдет на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта, в 3 часа состоится переход на летнее время - стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.
Переход на летнее время производят, чтобы вечером дневной свет был дольше, а утром - меньше.
Переход на летнее время переходит весной, часы нужно перевести на час вперед; в свою очередь летнее время закончится осенью, когда стрелки часов нужно будет снова перевести на час назад.
Переход на зимнее время в этом году состоится в ночь на 25 октября.