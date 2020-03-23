6 советов, как получить товары первой необходимости на дом

Будем ответственными по отношению к себе и другим, приспосабливаясь к существующим чрезвычайным обстоятельствам.

1. Просите помощи у членов семьи

Если вы сидите дома, а ваш холодильник пуст, попросите, чтобы о вас позаботились близкие, друзья или соседи. Договоритесь, чтобы продукты и товары первой необходимости кто-то покупал вместо вас. Обязательно воспользуйтесь помощью здоровых членов семьи, чтобы они позаботились о вашем питомце и вывели его на прогулку.

2. Ищите помощи в социальных сетях или оказывайте ее сами

Если в настоящее время вам не могут помочь родственники или друзья, ищите помощи через социальные сети. Не исключено, что можно обратиться к кому-то из живущих недалеко коллег по работе и школьных товарищей или вступить в благотворительное сообщество, например, www.paliec-majas.lv.

Это дает возможность не только получать помощь, но и оказывать ее, покупая необходимые товары для тех, кому сейчас это нужнее всего.

Добровольцы предлагают помощь, если нужно доставить продукты питания, медикаменты и бытовые товары или помочь ухаживать за домашними животными. Если состояние вашего здоровья позволяет помогать тем, кому помощь сейчас нужна больше всего, движение призывает присоединяться к нему, став одним из добровольцев.

3. Дружите с соседями

Если вы живете в многоквартирном доме или поселке с частными домами, самое время подружиться с соседями. Если вы решили пойти в магазин, предложите принести необходимые товары своим соседям. Отправьте им сообщение или повесьте в подъезде объявление, указав время, когда планируете пойти в магазин, и попросите, чтобы соседи бросили в ваш почтовый ящик список с нужными покупками. Доставив продукты, поставьте их у дверей соседа, позвоните в дверь и сообщите, что вы их принесли.

Добавьте от себя записку с наилучшими пожеланиями здоровья, это порадует вашего соседа и сделает его день более солнечным. И кто знает, возможно, через какое-то время вы встретитесь за совместным ужином.

4. Поделитесь своим обедом

Возможно, вы отнеситесь к людям, которые любят готовить, и у вас регулярно остается еда. Если сваренного на обед супа снова больше, чем вы сможете съесть, поделитесь и порадуйте готовой горячей пищей кого-то из пожилых людей. Ничто не приносит столь большого удовлетворения, как возможность помочь окружающим.

5. Уменьшайте частоту покупок и заказывайте товары в интернет-магазинах

Планируйте рацион на более длительный период и пользуйтесь продовольственными интернет-магазинами для покупки необходимых продуктов и бытовых товаров.

Интернет-магазин Barbora.lv предлагает клиентам новый вид доставки - бесконтактную. Это означает, что курьер оставит заказ у дверей вашей квартиры или подъезда и сообщит, что покупки доставлены. Из-за растущего спроса время доставки заказов сейчас заполняется особенно быстро, поэтому, чтобы заказ на дом могли получить те, кому это критически необходимо, его можно сделать за 4 дня до доставки вместо обычных 7.

Минимальная сумма доставки при заказе продуктов в интернет-магазине Barbora.lv составляет 19,99 евро. Территория доставки Barbora.lv - Рига и Рижский район: Рига, Юрмала, Икшкиле, Баложи, Дрейлини, Сауриеши, Бабите, Марупе, Адажи, Гаркалнский край, Кекавский край, Олайнский край, Саласпилсский край, Стопиньский край. Платная доставка остается стабильно низкой - от 0,99 до 2,49 евро, независимо от спроса, в свою очередь покупки на сумму свыше 50 евро доставляются бесплатно.

6. Заботьтесь о своих семьях