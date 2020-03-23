Пн, 23.03.2020
Эти грузовики забиты гробами. Там так много смертей, что город был вынужден попросить другие города помочь им с телами. Я не хочу быть в одном из этих грузовиков. Пожалуйста, черт возьми, оставайтесь дома. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

НХЛ на карантине: Чем занимается Александр Овечкин?

Александр Овечкин с семьей

ФОТО: AP/Scanpix

Мировой спорт в нокауте. Из-за эпидемии коронавируса почти все спортивные турниры на планете находятся на временной паузе, а вместо красивых голов и новых рекордов мы вынуждены наблюдать за тем, как звёзды мирового спорта сидят дома.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала исключением. Соревнования находятся на паузе до середины мая. У хоккеистов не остаётся другого выбора, кроме как поддерживать форму самостоятельно.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин упражняется на велотренажёре. Видео с тренировкой спортсмена опубликовала его супруга Анастасия Шубская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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34-летний Овечкин не только тренируется сам, но и тренирует своего сына Сергея. Только посмотрите, как ловко мальчишка орудует клюшкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не забывает хоккеист и о прогулках на свежем воздухе. В места с большим скоплением людей семья Овечкина старается не выбираться, но насладиться прогулкой в окрестностях своего дома не упускает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кстати, выбираться в людные места Овечкиным нет никакого смысла. Ранее супруга хоккеиста делилась видео, где можно увидеть как они сделали серьёзный запас еды, чтобы постараться максимально самоизолироваться на какое-то время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что в конце февраля жена российского хоккеиста Анастасия в своём Instagram объявила, что ждёт второго ребёнка. В начале марта супруги провели популярную в США вечеринку baby shower. Там супруги объявили, что снова ждут мальчика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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