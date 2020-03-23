Latvijas pasts будет хранить отправления в посылочных автоматах три дня

Чтобы максимальное количество клиентов могло получить адресованные им отправления, Latvijas pasts с понедельника будет хранить отправления в посылочных автоматах три дня, а не пять, как прежде, сообщили в компании.
Такой порядок будет действовать до конца чрезвычайного положения.
Так как спрос на отправления через посылочные автоматы существенно возрос, нередко возникает ситуация, когда автомат переполнен. Поэтому принято решение на время уменьшить срок хранения отправлений в автоматах, чтобы люди забирали их быстрее.
Новые сроки хранения относятся к посылкам, которые будут пересылаться через автоматы с сегодняшнего дня.
У Latvijas pasts по всей Латвии размещен 61 посылочный автомат, при этом они постепенно заменяются на более вместительные.
В условиях чрезвычайного положения все посылочные автоматы Latvijas pasts усиленно чистятся и дезинфицируются.