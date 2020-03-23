Пн, 23.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В центрах социального ухода запрещены посещения; живущим там запрещено выходить

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В связи с распространением болезни Сovid-19 в учреждениях длительного социального ухода и реабилитации введен карантин, который предусматривает запрет посещать людей, живущих в этих учреждениях, и запрет на их выход из учреждений, рассказал представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Министерство просит проявить ответственность, оберегая своих близких, а также работников центров социального ухода, для которых это очень напряженное время.

Родственники могут звонить по телефонам социальных центров, где всю информацию им предоставят сотрудники учреждений.

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