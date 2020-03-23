МИД: на последний репатриационный рейс из Стамбула в Ригу есть свободные места

Он подчеркнул, что МИД более недели призывало граждан и постоянных жителей страны отправиться в Стамбул или Европу, откуда планируются репатриационные рейсы. Сегодняшний рейс авиакомпании airBaltic из Стамбула прибудет в Ригу в 17:30.

Представитель министерства заявил, что из-за низкого спроса со стороны пассажиров на прошедших выходных рейс airBaltic из Стамбула в Ригу уже был отменен.

Низкий интерес людей к рейсу airBaltic объясняется различными ограничениями на перемещение, установленными многими странами. Бекерис допускает, что многие латвийцы не успели прибыть в Стамбул вовремя. Кроме того, есть люди, которые поменяли маршрут своего путешествия или приняли решение остаться в нынешнем месте пребывания до отмены чрезвычайного положения в Латвии.

Как сообщалось, Латвия добилась соглашения с Турцией о том, что латвийцы смогут до 23 марта добраться транзитом до Стамбула, чтобы оттуда улететь домой рейсом airBaltic.