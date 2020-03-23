Социоантрополог о том, как мы интерпретируем правила самоизоляции

Вопрос в том, как мы интерпретируем самоизоляцию, насколько мы готовы быть вовлечены, чтобы действовать во благо общества, говорит социоантрополог Клавс Седлениекс. Если месяца режима чрезвычайной ситуации не хватит и требования оставаться дома будут продлены как и в других странах, негативное влияние на потребление и производство только вырастет. И что же произойдет после этого?