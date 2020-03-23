Социоантрополог о том, как мы интерпретируем правила самоизоляции

Вопрос в том, как мы интерпретируем самоизоляцию, насколько мы готовы быть вовлечены, чтобы действовать во благо общества, говорит социоантрополог Клавс Седлениекс. Если месяца режима чрезвычайной ситуации не хватит и требования оставаться дома будут продлены как и в других странах, негативное влияние на потребление и производство только вырастет. И что же произойдет после этого?
Мотивация, почему мы соблюдаем или не соблюдаем самоизоляцию, меньше связана с самим здоровьем - это альтруистические действия, так как для людей, которые заразились, сильно ничего не меняется, выходят они на улицу или нет, говорит Седлениес.
"Интересно, что Сейм сообщил, что должен продолжать работу, несмотря на то, что, собираясь вместе, он подвергает эпидемиологическим проблемам других, и почему Артус Кайминьш не посчитал важным распространять общие правила и на себя".
Позитивно, что правительство приняло решение о компенсациях для снижения кризиса Covid-19, однако последствия кризиса опять сильнее всего "ударят" по тем, кто наименее защищен - по тем, кто не платил налоги.
Одна из сфер, которая больше всего почувствует последствия кризиса, будет туризм, так как и после преодоления распространения вируса люди не будут путешествовать, так как денег у них будет меньше.
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