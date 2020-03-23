Контролеры в транспорте Риги будут следить за потоком пассажиров

С понедельника, 23 марта, контролеры общественного транспорта в Риге будут помогать пассажирам ориентироваться в порядке, введенном в период чрезвычайной ситуации, и призывать к соблюдение дистанции в два метра на остановках, а также следить за потоком пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах. Чтобы снизить риск заражения, контролеры будут работать в защитных масках и перчатках, сообщили RUS.TVNET на предприятии Rīgas satiksme.
Предприятие напоминает о том, что изменен порядок контроля и пассажирам не надо давать э-талон в руки контролерам, а следует самим приблизить э-талон к считывающему устройству.
Чтобы снизить риск распространения короновируса, необходимо участие всех людей, поэтому важно, чтобы жители имели по возможности меньше социальных контактов и в период чрезвычайной ситуации использовали общественный транспорт только в случае крайней необходимости.
В свою очередь тех клиентов, которые вернулись из-за рубежа в последние 14 дней, Rīgas satiksme призывает соблюдать установленный в государстве карантин и не пользоваться общественным транспортом.
Будем ответственными и заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих людей!