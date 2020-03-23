Контролеры в транспорте Риги будут следить за потоком пассажиров

С понедельника, 23 марта, контролеры общественного транспорта в Риге будут помогать пассажирам ориентироваться в порядке, введенном в период чрезвычайной ситуации, и призывать к соблюдение дистанции в два метра на остановках, а также следить за потоком пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах. Чтобы снизить риск заражения, контролеры будут работать в защитных масках и перчатках, сообщили RUS.TVNET на предприятии Rīgas satiksme.