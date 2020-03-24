Вт, 24.03.2020
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  • Экс-министру Линде Мурниеце пришлось закрыть даже бар при своей гостинице

Экс-министру Линде Мурниеце пришлось закрыть даже бар при своей гостинице

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Предпринимательница и владелица Hotel Roma Линда Мурниеце заявила, что закрывается не только гостиница, но и бар "Mazais Otto".

Ранее Мурниеце объявила о временном закрытии своего отеля Rome. Тем не менее бар в нем все еще продолжал работать. Но теперь пришлось закрыть и его. 

"Милые гости! Мы вынуждены объявить, что мы ЗАКРЫТЫ. Мы все еще верим в лучшее и чудеса, что с приходом весны встретимся на террасе. Будет отдыхать за чашечкой кофе и мороженого, будем пить Prosecco и слушать уличных музыкантов! Пусть будет мир в вашем доме, сердце и мире!" - сказано на Facebook-странице ресторана "Mazais Otto".

Сама Мурниеце поделилась текстом и дополнила его словами: "Мы грустим, но время, которое нам дано на раздумье, мы посвятим созданию новых идей. И уже в первый день нашей встречи мы будем лучше, чем были до этого".

Напомним, в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в стране начали действовать ряд ограничений. 

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