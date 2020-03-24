Экс-министру Линде Мурниеце пришлось закрыть даже бар при своей гостинице

Ранее Мурниеце объявила о временном закрытии своего отеля Rome. Тем не менее бар в нем все еще продолжал работать. Но теперь пришлось закрыть и его.

"Милые гости! Мы вынуждены объявить, что мы ЗАКРЫТЫ. Мы все еще верим в лучшее и чудеса, что с приходом весны встретимся на террасе. Будет отдыхать за чашечкой кофе и мороженого, будем пить Prosecco и слушать уличных музыкантов! Пусть будет мир в вашем доме, сердце и мире!" - сказано на Facebook-странице ресторана "Mazais Otto".

Сама Мурниеце поделилась текстом и дополнила его словами: "Мы грустим, но время, которое нам дано на раздумье, мы посвятим созданию новых идей. И уже в первый день нашей встречи мы будем лучше, чем были до этого".