Экс-министру Линде Мурниеце пришлось закрыть даже бар при своей гостинице

Предпринимательница и владелица Hotel Roma Линда Мурниеце заявила, что закрывается не только гостиница, но и бар "Mazais Otto".
Ранее Мурниеце объявила о временном закрытии своего отеля Rome. Тем не менее бар в нем все еще продолжал работать. Но теперь пришлось закрыть и его.
"Милые гости! Мы вынуждены объявить, что мы ЗАКРЫТЫ. Мы все еще верим в лучшее и чудеса, что с приходом весны встретимся на террасе. Будет отдыхать за чашечкой кофе и мороженого, будем пить Prosecco и слушать уличных музыкантов! Пусть будет мир в вашем доме, сердце и мире!" - сказано на Facebook-странице ресторана "Mazais Otto".
Сама Мурниеце поделилась текстом и дополнила его словами: "Мы грустим, но время, которое нам дано на раздумье, мы посвятим созданию новых идей. И уже в первый день нашей встречи мы будем лучше, чем были до этого".
Напомним, в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в стране начали действовать ряд ограничений.