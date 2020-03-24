Популярная латвийская актриса застряла в Таиланде

"Да, я здесь застряла. Но это не был мой выбор. Когда я уезжала из Латвии, то не было даже намека на карантин.

Жду, когда Латвия откроет границу. Я смогу вернуться домой, сдать анализы (если понадобится, то и анализы крови) и самоизолируюсь на две недели. Пока я живу здесь и мысленно с вами", - призналась Дреймане.

Кроме того, актриса добавила, что приобрела респиратор. Руки она моет, как минимум, 30 раз в день и обрабатывает их антибактериальным средством.

Дату, когда именно Лелде отправилась в Таиланд, она не сообщила.