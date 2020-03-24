Вт, 24.03.2020
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Популярная латвийская актриса застряла в Таиланде

ФОТО: Jānis Škapars, TVNET

Актриса театра "Дайле" Лелде Дреймане сообщила в соцсетях, что не может уехать из Таиланда. 

"Да, я здесь застряла. Но это не был мой выбор. Когда я уезжала из Латвии, то не было даже намека на карантин.

Жду, когда Латвия откроет границу. Я смогу вернуться домой, сдать анализы (если понадобится, то и анализы крови) и самоизолируюсь на две недели. Пока я живу здесь и мысленно с вами", - призналась Дреймане. 

Кроме того, актриса добавила, что приобрела респиратор. Руки она моет, как минимум, 30 раз в день и обрабатывает их антибактериальным средством. 

Дату, когда именно Лелде отправилась в Таиланд, она не сообщила. 

Напомним, что до 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ieturu divu metru distanci #stayhealthy #thailand #stuck

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