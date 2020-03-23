Опубликована новая карта распространения Covid-19 в Латвии и возраст пациентов

Тем самым за сутки число самоуправлений, у жителей которых обнаружен Covid-19 увеличилось на семь - присоединились Резекненский, Талсинский, Тукумсский, Иецавский, Алойский, Руейнский и Кегумский края.

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки. Общее количество заболевших составляет 180 человек.

ФОТО: SPKC, Twitter

Также опубликован график, который показывает возраст заболевших. Большей части пациентов - от 20 до 49 лет. Из 180 заболевших Covid-19 - 54 человека в возрасте от 30 до 39 лет, 44 пациента - от 20 до 29, 37 - от 40 до 49 лет.