Пн, 23.03.2020
Длительность режима чрезвычайной ситуации зависит от того, каким образом эта болезнь в Латвии будет проходить. Здесь я могу только отметить - если мы как общество серьезно воспримем ограничения правительства и рекомендации медиков, у нас заболеваемость будет меньше. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Опубликована новая карта распространения Covid-19 в Латвии и возраст пациентов

ФОТО: SPKC

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новую карту краев, у жителей которых констатирован Covid-19. По состоянию на 23 марта, Covid-19 обнаружен в 36 самоуправлениях. 

Тем самым за сутки число самоуправлений, у жителей которых обнаружен Covid-19 увеличилось на семь - присоединились Резекненский, Талсинский, Тукумсский, Иецавский, Алойский, Руейнский и Кегумский края.  

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.  Общее количество заболевших составляет 180 человек.

ФОТО: SPKC, Twitter

Также опубликован график, который показывает возраст заболевших. Большей части пациентов - от 20 до 49 лет. Из 180 заболевших Covid-19 - 54 человека в возрасте от 30 до 39 лет, 44 пациента - от 20 до 29, 37 - от 40 до 49 лет.

ФОТО: SPKC

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