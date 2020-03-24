Канада и Австралия не поедут на Олимпиаду-2020

Из-за угрозы коронавируса Канада и Австралия не будут принимать участие в Олимпийских и Параолимпийских играх 2020 года в Токио, если соревнования пройдут этим летом, как было запланировано изначально. Об этом сообщает CNN.
Несколько влиятельных спортивных организаций придерживаются мнения, что Олимпийские игры необходимо перенести на 2021 год. Это предложение поддержали также Канада и Австралия, отказавшись этим летом посылать своих спортсменов в Токио.
"Хоть мы и осознаём трудности, связанные с переносом Игр, но нет ничего важнее здоровья и безопасности наших спортсменов", - говорится в сообщении Олимпийского и Параолимпийского комитета Канады.
"Это связано не только со здоровьем атлетов в частности, а с общественным здоровьем в целом", - говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.
"Для наших спортсменов наивысший приоритет - это их здоровье, а также здоровье их близких. Важно, чтобы они могли вернуться к своим семьям", - продолжается в сообщении.
"Уже ясно, что Олимпийские игры не могут начаться в июле. Наши спортсмены тренировались и продолжали готовиться с позитивным настроем, но стресс и незнание стали для них серьёзным испытанием", - сообщает Олимпийский комитет Австралии.
Изначально планировалось, что на Олимпиаде-2020 в Токио будет представлена делегация, состоящая из более 11 000 спортсменов из 206 стран. На данный момент только около 57% от 11 000 спортсменов квалифицировались на Олимпийские игры. Во многих местах в мире отменены квалификационные турниры и соревнования.
На сегодняшний день в мире больше 335 000 людей, инфицированных коронавирусом. Более 14 500 случаев с летальным исходом.
Олимпиада-2020 в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил, что решение о переносе ОИ-2020 из-за коронавируса может быть принято в течение месяца.