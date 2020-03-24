Канада и Австралия не поедут на Олимпиаду-2020

Несколько влиятельных спортивных организаций придерживаются мнения, что Олимпийские игры необходимо перенести на 2021 год. Это предложение поддержали также Канада и Австралия, отказавшись этим летом посылать своих спортсменов в Токио.

"Хоть мы и осознаём трудности, связанные с переносом Игр, но нет ничего важнее здоровья и безопасности наших спортсменов", - говорится в сообщении Олимпийского и Параолимпийского комитета Канады.

"Это связано не только со здоровьем атлетов в частности, а с общественным здоровьем в целом", - говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.

"Для наших спортсменов наивысший приоритет - это их здоровье, а также здоровье их близких. Важно, чтобы они могли вернуться к своим семьям", - продолжается в сообщении.

"Уже ясно, что Олимпийские игры не могут начаться в июле. Наши спортсмены тренировались и продолжали готовиться с позитивным настроем, но стресс и незнание стали для них серьёзным испытанием", - сообщает Олимпийский комитет Австралии.

Изначально планировалось, что на Олимпиаде-2020 в Токио будет представлена делегация, состоящая из более 11 000 спортсменов из 206 стран. На данный момент только около 57% от 11 000 спортсменов квалифицировались на Олимпийские игры. Во многих местах в мире отменены квалификационные турниры и соревнования.

На сегодняшний день в мире больше 335 000 людей, инфицированных коронавирусом. Более 14 500 случаев с летальным исходом.