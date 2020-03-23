Василий Уткин: "Мне будет очень трудно болеть за Хабиба в бою с Фергюсоном"

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля, а президент UFC Дэйна Уайт отметил, что бой состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Пока, правда, неизвестно, где именно состоится поединок.

"Я уважаю Дэйну Уайта, по-моему, у этого парня есть мозги. Совершенно очевидно, что Уайту никто не позволит пренебречь международными санитарными правилами и допустить хоть какой-то риск распространения пандемии. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в индустрии, в жизни, в экономике происходит идеальный шторм, и если есть люди, которые стараются сохранить какую-то часть жизни, сохранить какой-то оборот, то всё это даёт нам хорошую надежду и шанс", - сказал журналист.

Уткин выразил надежду, что бой Хабиба и Фергюсона всё-таки состоится, но отметил, что в этом поединке ему будет трудно болеть за Нурмагомедова.

"Я долгое время считал своим долгом болеть за Хабиба, и у меня это получалось. Но сейчас, продолжая относиться к нему с колоссальным уважением, я не могу не признать, что Хабибу совершенно всё равно, как такие люди, как я, к нему относятся. Он представляет совершенно другой мир - огромный, большой, очень интересный мир, но тем не менее другой", - высказал своё мнение Уткин.

Журналист также отметил, что за Фергюсона он также болеть не будет, потому что для него он не более чем просто боец. Уткин подчеркнул, что грядущий бой для него скорее как знак о том, что жизнь продолжается.