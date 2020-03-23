Covid-19: поведение депутата Кайминьша проверит полиция

В связи со случаем Кайминьша полиция начала административное делопроизводство, сообщила представитель по связям с прессой Госполиции Элина Приедите.

Кодекс административных нарушений за нарушение установленных ограничений и запретов предусматривает штраф в размере до 350 евро. Однако, как указала представитель полиции, административное делопроизводство еще не означает, что человек будет наказан, так как полиция сначала выяснит все обстоятельства.

Как сообщалось, из-за заболевания Кайминьша Covid-19 специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний обследуют всех депутатов и работников Сейма. Все люди, которые контактировали с Кайминьшем, следующие 14 дней должны провести в изоляции, в том числе представители правительства и премьер-министр Кришьянис Кариньш, так как депутат участвовал в заседании совета коалиционных партий.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что очень важно, чтобы перенос инфекции не стал неконтролируемым и медицинские работники по-прежнему могли отслеживать источники заражения, поэтому случай с депутатом Кайминьшем, который вводил в заблуждение относительно обстоятельств своего заражения "Covid-19", очень неприятный. "Недопустимо, когда должностное лицо, принимающее решения об ограничениях для общества, само их нарушает", - сказала министр.

Сам Кайминьш в Facebook сообщил, что 1 марта находился в столице Литвы Вильнюсе. На тот момент Литва не входила в список стран, охваченных коронавирусом. 6 марта депутат почувствовал себя плохо и был госпитализирован в инфекционную больницу. Анализы на "Covid-19" ему не делали, а был поставлен диагноз гнойной ангины.

После выписки Кайминьш, соблюдая указания врачей, лечился дома антибиотиками, а 15 и 16 марта вышел на работу.

"Если даже предположить, что я мог инфицироваться в Литве Covid-19 (а это уже не проверить), согласно всем предписаниям 15 марта уже истек бы 14-дневный инкубационный период. Почему мне не были сделаны анализы на "Covid-19"? Не спрашивайте меня, спрашивайте докторов и министра", - заявил депутат.

18 марта вечером он узнал, что человек, с которым он контактировал, заболел новым коронавирусом. 19 марта Кайминьш пытался дозвониться в соответствующие службы, чтобы записаться на анализы. 20 марта утром он сдал анализ, а 21 марта у него было подтвержден Covid-19.