Медикам "на передовой" сделают прибавку к зарплате

Кариньш сообщил, что во вторник, 24 марта, на заседании правительства планируется поддержать предложение о доплатах медикам, которые "сражаются на первой линии фронта" против Covid-19.

Глава Минздрава Илзе Винькеле сообщила, что достигнута договоренность о временных выплатах в размере 20% - это коснется Службы неотложной медицинской помощи, эпидемиологов Центра профилактики и контроля заболеваний, тех, кто работает в лабораториях, приемных отделениях больниц и Латвийском центре инфектологии.