Медикам "на передовой" сделают прибавку к зарплате

Партии правительственной коалиции договорились обеспечить доплаты медикам лечебных учреждений, которые занимаются мерами по ограничению распространения Covid-19 и предотвращением последствий пандемии, сообщил в понедельник, 23 марта, после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш сообщил, что во вторник, 24 марта, на заседании правительства планируется поддержать предложение о доплатах медикам, которые "сражаются на первой линии фронта" против Covid-19.
Глава Минздрава Илзе Винькеле сообщила, что достигнута договоренность о временных выплатах в размере 20% - это коснется Службы неотложной медицинской помощи, эпидемиологов Центра профилактики и контроля заболеваний, тех, кто работает в лабораториях, приемных отделениях больниц и Латвийском центре инфектологии.
Подробности обещают предоставить во вторник на заседании правительства.