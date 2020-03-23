У SPKC есть информация только об одном выздоровевшем от Covid-19

В ближайшее время SPKC вместе с Centrālā laboratorija обобщит данные о состоянии нынешних пациентов. В случае, если у человека пропали симптомы, для окончательных результатов к нему на дом приедут работники Centrālā laboratorija для взятия проб.

Чтобы пациент мог считаться полностю выздоровевшим, ему предстоит сдать еще один анализ - уже по направлению семейного врача.

Как уже сообщалось, Covid-19 за последние сутки обнаружен еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки. Общее количество заболевших составляет 180 человек.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.

Как сообщила Арая, большинство заболевших недавно вернулись из поездок, побывав в таких странах, как Великобритания, Германия, США, Испания, Венгрия, Австрия и Швеция. У остальных пациентов был контакт с людьми, у которых уже подтвержден Covid-19.