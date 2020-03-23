Пн, 23.03.2020
В Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета. Министерство сообщения

У SPKC есть информация только об одном выздоровевшем от Covid-19

STAMFORD, CT - MARCH 23: Nurse Hannah Sutherland, dressed in personal protective equipment (PPE) awaits new patients at a drive-thru coronavirus testing station at Cummings Park on March 23, 2020 in Stamford, Connecticut. Availability of protective clothing for medical workers has become a major issue as COVID-19 cases surge throughout the United States. The Stamford site is run by Murphy Medical Associates. John Moore/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: JOHN MOORE / AFP

В распоряжении Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) есть информация о человеке, который выздоровел от Covid-19, но не исключено, что таких людей может быть больше, сообщила представитель SPKC Илзе Арая.

В ближайшее время SPKC вместе с Centrālā laboratorija обобщит данные о состоянии нынешних пациентов. В случае, если у человека пропали симптомы, для окончательных результатов к нему на дом приедут работники Centrālā laboratorija для взятия проб. 

Чтобы пациент мог считаться полностю выздоровевшим, ему предстоит сдать еще один анализ - уже по направлению семейного врача. 

Как уже сообщалось, Covid-19 за последние сутки обнаружен еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки. Общее количество заболевших составляет 180 человек.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.

Как сообщила Арая, большинство заболевших недавно вернулись из поездок, побывав в таких странах, как Великобритания, Германия, США, Испания, Венгрия, Австрия и Швеция. У остальных пациентов был контакт с людьми, у которых уже подтвержден Covid-19.

Таким образом, по-прежнему можно установить эпидемиологическую связь новых случаев, а это свидетельствует о том, что неконтролируемого распространения Covid-19 в Латвии не происходит.

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