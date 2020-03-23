Пособия по простою могут начать выплачивать уже на этой неделе

Премьер указал, что во вторник, на заседании правительства будет информация о том, как обстоят дела с разработкой программы по выплате пособий по простою.

"На этой неделе планируются первые выплаты по этой программе", - сказал премьер, отметив, что во вторник, возможно, будут предложения по кругу получателей этой помощи, сообщает LETA.

По словам главы Минблага Рамоны Петравичи, безработных с каждым днем все больше. Чтобы сохранить рабочие места необходимо как можно скорее начать выплачивать пособия, сказала она.

Кариньш отметил, что сейчас идут активные дискуссии на предмет того, как отрасли нужно внести в список тех, кто получит государственную поддержку. "Завтра с утра Министерство экономики может быть предложит еще какую-то сферу", - сказал премьер, указав, что у него пока нет никакой конкретной информации.