Вт, 24.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Анкипанс может продолжить работать в рижском "Динамо"

Гиртс Анкипанс

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Главным тренером рижского "Динамо" по-прежнему остаётся Гиртс Анкипанс, который в будущем может продолжить работу в команде. Об этом в разговоре с порталом "Чемпионат" рассказал председатель совета директоров латвийской команды Юрис Савицкис.

В беседе с российским изданием Савицкис отметил, что Гиртс Анкипанс всё ещё остаётся при должности главного тренера "Динамо" и получает зарплату.

"Останется ли Гиртс в клубе? Вы же знаете, что мы своих людей бережём. Мы с ним что-нибудь придумаем", - заявил Савицкис.

Председатель совета директоров рижского "Динамо" также рассказал о списке кандидатов на должность главного тренера клуба. Юрис Савицкис подчеркнул, что руководство команды в спокойном режиме смотрит на этот список и общается с каждым тренером.

"Кандидатуры Скудры, Тамбиева и Кулибабы? Все эти люди в наших списках", - сказал Савицкис.

Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате рижское "Динамо" заняло 11 место в Западной конференции. Латвийская команда шестой сезон подряд не смогла пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

Последние новости

НАВЕРХ