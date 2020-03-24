Анкипанс может продолжить работать в рижском "Динамо"

Главным тренером рижского "Динамо" по-прежнему остаётся Гиртс Анкипанс, который в будущем может продолжить работу в команде. Об этом в разговоре с порталом "Чемпионат" рассказал председатель совета директоров латвийской команды Юрис Савицкис.
В беседе с российским изданием Савицкис отметил, что Гиртс Анкипанс всё ещё остаётся при должности главного тренера "Динамо" и получает зарплату.
"Останется ли Гиртс в клубе? Вы же знаете, что мы своих людей бережём. Мы с ним что-нибудь придумаем", - заявил Савицкис.
Председатель совета директоров рижского "Динамо" также рассказал о списке кандидатов на должность главного тренера клуба. Юрис Савицкис подчеркнул, что руководство команды в спокойном режиме смотрит на этот список и общается с каждым тренером.
"Кандидатуры Скудры, Тамбиева и Кулибабы? Все эти люди в наших списках", - сказал Савицкис.
Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате рижское "Динамо" заняло 11 место в Западной конференции. Латвийская команда шестой сезон подряд не смогла пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.