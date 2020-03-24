Анкипанс может продолжить работать в рижском "Динамо"

В беседе с российским изданием Савицкис отметил, что Гиртс Анкипанс всё ещё остаётся при должности главного тренера "Динамо" и получает зарплату.

"Останется ли Гиртс в клубе? Вы же знаете, что мы своих людей бережём. Мы с ним что-нибудь придумаем", - заявил Савицкис.

Председатель совета директоров рижского "Динамо" также рассказал о списке кандидатов на должность главного тренера клуба. Юрис Савицкис подчеркнул, что руководство команды в спокойном режиме смотрит на этот список и общается с каждым тренером.

"Кандидатуры Скудры, Тамбиева и Кулибабы? Все эти люди в наших списках", - сказал Савицкис.