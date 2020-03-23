Пн, 23.03.2020
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Где в Латвии можно сдать анализ на Covid-19

Палатка для сдачи анализов.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В настоящее время анализ на новый коронавирус Covid-19 можно сдать в 13 местах по всей Латвии, свидетельствует составленная Национальной службой здравоохранения карта. 

Пункты приема анализов работают:

  • на стоянке Бикерниекской трассы
  • в Латвийском центре инфектологии
  • в больнице им. П. Страдыня в Риге
  • в Даугавпилсском олимпийском центре
  • в Екабпилсском доме спорта
  • в Видземском олимпийском центре
  • в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе
  • на территории стадиона Olimpija в Лиепае
  • а также в филиалах E.Gulbja laboratorija в Риге и регионах. 

Приезжать в пункты сдачи анализов можно только на собственном автомобиле, предварительно записавшись по телефону 8303. Государство оплачивает анализы тем, кто имеет симптомы заболевания, недавно вернулся из-за границы, находится на карантине или имел контакт с заболевшим. 

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