Где в Латвии можно сдать анализ на Covid-19

В настоящее время анализ на новый коронавирус Covid-19 можно сдать в 13 местах по всей Латвии, свидетельствует составленная Национальной службой здравоохранения карта.
Пункты приема анализов работают:
- на стоянке Бикерниекской трассы
- в Латвийском центре инфектологии
- в больнице им. П. Страдыня в Риге
- в Даугавпилсском олимпийском центре
- в Екабпилсском доме спорта
- в Видземском олимпийском центре
- в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе
- на территории стадиона Olimpija в Лиепае
- а также в филиалах E.Gulbja laboratorija в Риге и регионах.
Приезжать в пункты сдачи анализов можно только на собственном автомобиле, предварительно записавшись по телефону 8303. Государство оплачивает анализы тем, кто имеет симптомы заболевания, недавно вернулся из-за границы, находится на карантине или имел контакт с заболевшим.