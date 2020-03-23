Где в Латвии можно сдать анализ на Covid-19

Приезжать в пункты сдачи анализов можно только на собственном автомобиле, предварительно записавшись по телефону 8303. Государство оплачивает анализы тем, кто имеет симптомы заболевания, недавно вернулся из-за границы, находится на карантине или имел контакт с заболевшим.