Евросоюз намерен закупить медоборудования на 50 млн евро

Европейский парламент сотрудничает с государствами-членами, чтобы обеспечить приобретение респираторов, масок и другого медицинского оборудования для европейских больниц.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила план закупки медоборудования в рамках Европейской программы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы оснащение, необходимое для борьбы с Covid-19, как можно быстрее поступило нуждающимся в этом государствам-членам.

Различное медоснащение необходимо для лечения инфицированных пациентов, защиты медицинских работников и замедления распространения вируса.

Парламент тесно сотрудничает с государствами-членами, чтобы быстро одобрить закупку медицинского оборудования на сумму 40 млн евро для отделений интенсивной терапии больниц Европы. Со своей стороны Европейская комиссия на приобретение медицинского оборудования может предоставить 10 млн евро. Помимо прочего, планируется приобрести дыхательные аппараты и средства защиты, например, многоразовые маски для лица.

В то же время государства-члены объединяют усилия для закупки защитного оборудования, респираторов и оборудования для тестирования на коронавирус в соответствии с соглашением о совместных закупках.

Совместные закупки обеcпечивают государствам-членам более сильные позиции на мировом рынке.

По словам, председателя парламентской комиссии по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Паскаля Канфина, на прошлой неделе Европа предприняла несколько решительных шагов по борьбе с Covid-19, в том числе в поддержку экономики ЕС.

"Мы недостаточно подчеркнули: Европа делает все возможное для спасения жизней. Механизм гражданской защиты ЕС rescEU боролся с крупными лесными пожарами и ранее помогал спасать граждан ЕС после землетрясений, ураганов и наводнений", - сказал Канфин.

"Впервые мы используем финансирование ЕС в рамках программы rescEU для поддержки государств-членов в их усилиях по борьбе с вирусом. Мы хотим убедиться, что у нас достаточно основных медицинских и защитных средств. Это яркий пример консенсуса в ЕС, - добавил Канфин. - Нынешний кризис также ясно демонстрирует, как подчеркнул парламент, что механизм гражданской защиты rescEU также должен быть поддержан следующим долгосрочным бюджетом ЕС после 2020 года".