Уроженка Эстонии из Милана: нам запрещено даже гулять, штраф – 200 евро

"Нам разрешено выходить только в аптеку, в магазин за продуктами питания либо к врачу. Больше ничего! – уточнила Марина. – Сейчас запрещены даже прогулки около дома. С 15 марта на улицах дежурит полиция и жестко контролирует каждого".

"Выходя на улицу, мы должны иметь при себе специальный бланк, распечатанный с сайта МВД Италии, в котором указаны наши личные данные и причины, по которым нам необходимо выйти из дома. Мне разрешают поехать в более крупный супермаркет в другом районе только в том случае, если в ближайшем магазине нет того вида молока, который требуется для моего маленького ребенка. При этом в супермаркеты пускают только по десять человек, между покупателями должна соблюдаться дистанция не менее метра", – добавила она.

Справка МВД Италии ФОТО: Screenshot

По словам Марины, если кто-то выходит на улицу без такого разрешения от МВД, ему грозит штраф более 200 евро. Фактически любая несанкционированная прогулка может обернуться огромным штрафом.

"А маски в Италии есть?" – поинтересовались ведущие. "Масок нет – с ними большая беда, – ответила Марина. – Их нужно заказывать по интернету, но они доходят до адресата лишь через несколько недель. Маски стоят очень дорого, если их вообще удается найти. Раньше сейчас самая простая маска стоила 30 центов, а сейчас – 3 евро. Если же покупать специальные маски – с фильтрами, то их стоимость доходит до 20 евро".

Марина уточнила, что на улицах не все люди ходят в масках, потому что далеко не каждый желающий может их купить. Некоторые прикрывают лицо платком или шарфом.

"Все мои гастроли отменились, – посетовала певица. – В начале марта я должна была лететь в Санкт-Петербург, но судьба распорядилась иначе. В итоге я едва смогла вернуться из Таллинна в Милан. Спасло то, что у меня была веская причина: визит к врачу. Я очень переживала, что вообще не смогу вернуться к своей маленькой дочери".