Италия: пациенты с Covid-19 умирают в одиночестве

В этом выпуске:

Пандемия коронавируса ускоряется.

Рекордная смертность в Италии.

Будет ли перенесено голосование по Конституции из-за эпидемии?

Украина ужесточает режим карантина.

Япония решает судьбу Олимпиады.

Видео: Главное | 23.03.20

В Европе больше всего заболевших в Италии - на данный момент почти 60 000, за последние сутки число заболевших увеличилось на пять тысяч. За два дня умерли около 1000 человек. Общее число летальных исходов превысило 5000.

"Пациентов не могут посещать родственники, поэтому они умирают в одиночестве. Мы запустили отдельную службу, чтобы связываться с родными тяжелобольных", - говорит врач Романо Получи.

В числе инфицированных - четверть медиков, которые работают с пациентами. В Италии закрыты все предприятия, кроме "жизненно необходимых". Правительство обещает перезапустить экономики как можно быстрее. В Италии прибыли самолеты из России с помощью и врачами, а Папа Римский отпустил грехи тем, кто болееn Covid-19 в тяжелой форме и может не выжить.

В США заразились более 35 тысяч человек, известно о 458 смертях. Большая часть заболевших в штате Нью-Йорк. А в городе Нью-Йорк - в минувшие сутки коронавирус нашли у 48 полицейских и 38 заключенных.

Тем временем в Москве люди старше 65 лет отправлены на карантин с пособием в 50 долларов США (46 евро).