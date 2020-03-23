Видео ⟩ Не уверен - не обгоняй. Авария на Рижской окружной

20 марта, около 12:00, на Рижской окружной дороге столкнулись три автомобиля - Audi, Mitsubishi и грузовик Volvo. Водитель черного Audi ехала из Кекавы, остановилась на перекрестке и приготовилась к повороту в сторону Юрмалы. Она пропускала встречных, включила поворотник и собиралась совершить маневр.
В тот момент с правой стороны к ней приблизился Mitsubishi с прицепом - машина совершала обгон. Женщина за рулем Audi не успела отреагировать и Mitsubishi в врезалось в ее машину.
Водитель Mitsubishi в интервью программе Degpunktā телеканала TV3 рассказал, что он начал обгонять грузовик, потому что в лобовое стекло его автомобиля летели камушки с дороги, поднимаемые в воздух фурой. Обгон он совершал в разшеренном месте, где не было сплошной полосы.
"Конечно, он так быстро не едет, и тогда ниоткуда появилась та Audi. И там уже не было вариантов", - рассказал водитель Mitsubishi.
Свидетель аварии - водитель грузовика Volvo рассказал, что если бы не затормозил, что зацепил бы Mitsubishiю По словам дальнобойщика из Польши, он ехал со скоростью 70-80 км/ч.
В аварии никто не пострадал.