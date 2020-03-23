Видео ⟩ Не уверен - не обгоняй. Авария на Рижской окружной

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В тот момент с правой стороны к ней приблизился Mitsubishi с прицепом - машина совершала обгон. Женщина за рулем Audi не успела отреагировать и Mitsubishi в врезалось в ее машину.

Водитель Mitsubishi в интервью программе Degpunktā телеканала TV3 рассказал, что он начал обгонять грузовик, потому что в лобовое стекло его автомобиля летели камушки с дороги, поднимаемые в воздух фурой. Обгон он совершал в разшеренном месте, где не было сплошной полосы.

"Конечно, он так быстро не едет, и тогда ниоткуда появилась та Audi. И там уже не было вариантов", - рассказал водитель Mitsubishi.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Свидетель аварии - водитель грузовика Volvo рассказал, что если бы не затормозил, что зацепил бы Mitsubishiю По словам дальнобойщика из Польши, он ехал со скоростью 70-80 км/ч.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta