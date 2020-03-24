airBaltic выполнит спецрейсы из Лондона, Франкфурта и Амстердама

Латвийская авиакомпания airBaltic сегодня выполнит несколько спецрейсов из Лондона, Франкфурта и Амстердама, свидетельствует информация на сайте Министерства сообщения.
Самолет из Риги в Лондон вылетит сегодня в 9.00, а рейс из Лондона - в 11.55 по местному времени и прибудет в Ригу в 16.40.
В 11.00 вылетит рейс из Риги в Амстердам, который обратно отправится в 14.25 по местному времени и прибудет в Ригу в 17.40.
Рейс во Франкфурт вылетит из Риги в 13.50, а обратно - в 16.15 по местному времени и прибудет в Ригу в 19.30.
airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.