airBaltic выполнит спецрейсы из Лондона, Франкфурта и Амстердама

Самолет из Риги в Лондон вылетит сегодня в 9.00, а рейс из Лондона - в 11.55 по местному времени и прибудет в Ригу в 16.40.

В 11.00 вылетит рейс из Риги в Амстердам, который обратно отправится в 14.25 по местному времени и прибудет в Ригу в 17.40.

Рейс во Франкфурт вылетит из Риги в 13.50, а обратно - в 16.15 по местному времени и прибудет в Ригу в 19.30.