Вт, 24.03.2020
Длительность режима чрезвычайной ситуации зависит от того, каким образом эта болезнь в Латвии будет проходить. Здесь я могу только отметить - если мы как общество серьезно воспримем ограничения правительства и рекомендации медиков, у нас заболеваемость будет меньше. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Пик пройден? В Италии — снижение числа смертей от коронавируса

ФОТО: AP/Scanpix

В Италии уже второй день подряд снижается число случаев заражений и смертей от коронавируса за сутки. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Всего за минувшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423", — заявил Боррелли.

Общее число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи. К настоящему моменту коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.

Ранее, 21 марта в Италии были зафиксирован антирекорд — почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.

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