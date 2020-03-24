Пик пройден? В Италии — снижение числа смертей от коронавируса

Всего за минувшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423", — заявил Боррелли.

Общее число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи. К настоящему моменту коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.