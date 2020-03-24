Пик пройден? В Италии — снижение числа смертей от коронавируса

В Италии уже второй день подряд снижается число случаев заражений и смертей от коронавируса за сутки. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Всего за минувшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека.
"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423", — заявил Боррелли.
Общее число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи. К настоящему моменту коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.
Ранее, 21 марта в Италии были зафиксирован антирекорд — почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.