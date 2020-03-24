коронавирусголовногомозга: Молодая супруга Петросяна возмущена слухами о ее материнстве

23 марта издание StarHit.ru сообщило, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно стали родителями. Данные новости возмутили 31-летнюю женщину, о чем она написала в Instagram.
"Я вас очень прошу не нужно мне присылать ссылки (direct не могу разобрать - больше тысячи сообщений за сутки) на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки" придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие! #коронавирусголовногомозга" - обратилась Татьяна к подписчикам.
Журналисты StarHit.ru со ссылкой на окружение пары сообщили, что радостное событие якобы произошло 13 марта в Дубае. Анонимные источники говорят, что у Петросяна и Брухуновой родился мальчик.
Напомним, что 13 марта Татьяна отмечала в Дубае день своего рождения. Она без стеснения демонстрировала фигуру, которая не подверглась никаким изменениям. По слухам знаменитости могли прибегнуть к суррогатному материнству.