коронавирусголовногомозга: Молодая супруга Петросяна возмущена слухами о ее материнстве

"Я вас очень прошу не нужно мне присылать ссылки (direct не могу разобрать - больше тысячи сообщений за сутки) на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки" придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие! #коронавирусголовногомозга" - обратилась Татьяна к подписчикам.