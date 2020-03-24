Вт, 24.03.2020
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  • #коронавирусголовногомозга: Молодая супруга Петросяна возмущена слухами о ее материнстве

#коронавирусголовногомозга: Молодая супруга Петросяна возмущена слухами о ее материнстве

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

ФОТО: https://www.instagram.com/bruhunova/petrosyanevgeny/ коллаж RUS.TVNET

23 марта издание StarHit.ru сообщило, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно стали родителями. Данные новости возмутили 31-летнюю женщину, о чем она написала в Instagram.

"Я вас очень прошу не нужно мне присылать ссылки (direct не могу разобрать - больше тысячи сообщений за сутки) на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки" придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие! #коронавирусголовногомозга" - обратилась Татьяна к подписчикам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Журналисты StarHit.ru со ссылкой на окружение пары сообщили, что радостное событие якобы произошло 13 марта в Дубае. Анонимные источники говорят, что у Петросяна и Брухуновой родился мальчик. 

Напомним, что 13 марта Татьяна отмечала в Дубае день своего рождения. Она без стеснения демонстрировала фигуру, которая не подверглась никаким изменениям. По слухам знаменитости могли прибегнуть к суррогатному материнству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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