Вт, 24.03.2020
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Covid-19: за минувшие сутки заболевание выявлено еще у 17 человек

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Общее число заболевших в Латвии составляет уже 197 человек.

За последние сутки анализы сдали 692 человека с подозрением на Covid-19, а в целом на данный момент в Латвии проверено 6806 человек.

Напомним, с 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер с целью ограничить распространение вируса.

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