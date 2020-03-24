Covid-19: за минувшие сутки заболевание выявлено еще у 17 человек

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Общее число заболевших в Латвии составляет уже 197 человек.
За последние сутки анализы сдали 692 человека с подозрением на Covid-19, а в целом на данный момент в Латвии проверено 6806 человек.
Напомним, с 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер с целью ограничить распространение вируса.