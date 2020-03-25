Пока сидим дома: как питаться, чтобы не поправиться
Многим из нас придётся ближайшие несколько недель провести дома, sport24.ru рассказывает, как не поправиться за время работы из дома.
Несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к консервам и "доширакам", в вашем рационе обязательно необходимы овощи и крупы.
Как поясняет портал, во время пребывания дома движения становится меньше, а потому и энергии уходит меньше.
Если в вашем меню доминируют соль, маринады и сахар, то в случае долгого прибывания дома это может грозить лишними килограммами.
Так как овощи не живут слишком долго - не закупайтесь основательно. Хватит всего 4-5 штучек. Ешьте помидоры и огурцы в первую очередь. То же самое и с другими продуктами: сначала ешьте то, что может испортиться раньше, чем вы сможете спокойно сходить в магазин. Стоит отметить, что рацион можно также разбавить замороженными овощами и грибами. Тогда не придётся беспокоиться о том, что продукты быстро испортятся.
Перекус, сладости и снэки
От конфет лучше отказаться, заменив их на орехи, вяленое мясо или сухофрукты.
Также во время похода в магазин рекомендуется не нагружать свою корзину сахаром, вареньем и маринадами.
Что касается вяленых продуктов, то их лучше избегать из-за высокого содержания соли. Всё объясняется просто: избыток соли грозит тем, что вы начнёте пить больше, а жидкость будет задерживаться в организме, что, в свою очередь, вызовет отечность.
Полезные жиры
Если говорить о полезных жирах, то стоит обратить внимание на растительные масла и арахисовую пасту.
Снова гречка
Основой вашего меню должны стать долгохранимые и простые в приготовлении макароны, рис, гречка, фасоль, чечевица и другие крупы. Их-то должно хватить надолго!
Консервы
Консервы лучше брать в собственном соку, но не в масле. Это для того, чтобы избежать излишнего количества жира в рационе.
Как отмечается на портале, во время добровольной самоизоляции необходимо включить в свой рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.
Спорт - это жизнь! Не стоит забывать об этом. Хватит выполнения обычных общеукрепляющих упражнений по 3-4 раза в день. Продолжительность одного подхода - 15-20 минут.