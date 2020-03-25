Пока сидим дома: как питаться, чтобы не поправиться

Несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к консервам и "доширакам", в вашем рационе обязательно необходимы овощи и крупы.

Как поясняет портал, во время пребывания дома движения становится меньше, а потому и энергии уходит меньше.

Если в вашем меню доминируют соль, маринады и сахар, то в случае долгого прибывания дома это может грозить лишними килограммами.

Так как овощи не живут слишком долго - не закупайтесь основательно. Хватит всего 4-5 штучек. Ешьте помидоры и огурцы в первую очередь. То же самое и с другими продуктами: сначала ешьте то, что может испортиться раньше, чем вы сможете спокойно сходить в магазин. Стоит отметить, что рацион можно также разбавить замороженными овощами и грибами. Тогда не придётся беспокоиться о том, что продукты быстро испортятся.

Перекус, сладости и снэки

От конфет лучше отказаться, заменив их на орехи, вяленое мясо или сухофрукты.

Также во время похода в магазин рекомендуется не нагружать свою корзину сахаром, вареньем и маринадами.

Что касается вяленых продуктов, то их лучше избегать из-за высокого содержания соли. Всё объясняется просто: избыток соли грозит тем, что вы начнёте пить больше, а жидкость будет задерживаться в организме, что, в свою очередь, вызовет отечность.

Полезные жиры

Если говорить о полезных жирах, то стоит обратить внимание на растительные масла и арахисовую пасту.

Снова гречка

Основой вашего меню должны стать долгохранимые и простые в приготовлении макароны, рис, гречка, фасоль, чечевица и другие крупы. Их-то должно хватить надолго!

Консервы

Консервы лучше брать в собственном соку, но не в масле. Это для того, чтобы избежать излишнего количества жира в рационе.

Как отмечается на портале, во время добровольной самоизоляции необходимо включить в свой рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.