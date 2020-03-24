Игры в прятки кончились гибелью двух школьников

В российском Мичуринске двое детей погибли в результате поражения электрическим током на огороженной территории трансформаторной подстанции. Тела мальчиков 7 и 10 лет были обнаружены при плановом обходе на крыше трансформаторного оборудования, сообщает издание "Мичуринск.ru".
По предварительным данным, вечером 23 марта трое малолетних детей играли на улице в прятки неподалеку от трансформаторной подстанции.
По версии следствия, дети проникли на станцию через лаз в ограждении. Двое из них забрались на крышу трансформаторов, где при соприкосновении с токопроводящими деталями были смертельно травмированы.
По факту произошедшего ведется следствие.