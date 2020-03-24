Игры в прятки кончились гибелью двух школьников

По предварительным данным, вечером 23 марта трое малолетних детей играли на улице в прятки неподалеку от трансформаторной подстанции.

По версии следствия, дети проникли на станцию через лаз в ограждении. Двое из них забрались на крышу трансформаторов, где при соприкосновении с токопроводящими деталями были смертельно травмированы.