Любите жить! В Латвии вышло эмоциональное видеообращение ко всему миру

"Во время глобальных перемен мы становимся уязвимыми, и страхи, которые в нас, скрываются за отчаянием, агрессией и невинными шутками. Они лишают нас возможности мыслить рационально, однако никто не может запретить нам любить жить", - рассказал соавтор идеи Том Барон Лукис.

Именно поэтому в Латвии вышло эмоциональное видеопослание всему миру. Ролик под хэштегом #LoveToLive призывает общественность вмешаться в стабилизацию эмоциональной ситуации, чтобы вселить надежду.

В видео говорится, почему мы должны ценить, то, что у нас есть, и не отчаиваться, несмотря ни на что. В конце ролика представители разных этнических групп со всего мира повторяют девиз социальной кампании: "Love to Live!" ("Любите жизнь!")

Соавтор идеи Эдгар Транкалис отмечает:

"Мы живём в мире причин и следствий, и именно потому всё, что происходит, происходит так, как и должно! Ты то, во что ты веришь, ты то, что ты делаешь, ты то, что ты любишь!"