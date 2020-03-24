Вт, 24.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Любите жить! В Латвии вышло эмоциональное видеообращение ко всему миру

ФОТО: Publicitātes foto

Делая акцент на сложившуюся в мире ситуацию и человеческие ценности, с помощью эмоционального видео молодежь создаёт социальное движение, которое направлено на то, чтобы помочь повысить чувство надежды в обществе, а также уменьшить страхи, которые появляются на фоне Covid-19. 

"Во время глобальных перемен мы становимся уязвимыми, и страхи, которые в нас, скрываются за отчаянием, агрессией и невинными шутками. Они лишают нас возможности мыслить рационально, однако никто не может запретить нам любить жить", - рассказал соавтор идеи Том Барон Лукис. 

Именно поэтому в Латвии вышло эмоциональное видеопослание всему миру. Ролик под хэштегом #LoveToLive призывает общественность вмешаться в стабилизацию эмоциональной ситуации, чтобы вселить надежду. 

В видео говорится, почему мы должны ценить, то, что у нас есть, и не отчаиваться, несмотря ни на что. В конце ролика представители разных этнических групп со всего мира повторяют девиз социальной кампании: "Love to Live!" ("Любите жизнь!")

Соавтор идеи Эдгар Транкалис отмечает:

"Мы живём в мире причин и следствий, и именно потому всё, что происходит, происходит так, как и должно! Ты то, во что ты веришь, ты то, что ты делаешь, ты то, что ты любишь!"

Может, действительно пришло время, когда мы можем оценить то, кто мы есть, что мы имеем и кто с нами рядом? Любите жизнь! 

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