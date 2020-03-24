"Я ценю каждый день": В Латвии появился новый поп-исполнитель, поющий на русском языке

На латвийской сцене появился новый исполнитель, поющий на русском языке - HATTY или Артур Доминик Хатулев. Артист начал свою сольную карьеру с сингла и видео на русском языке - "Мой мир".
Артур – молодой музыкант на латвийской сцене. Музыка всегда была его страстью с детства. Он чувствовал желание создавать музыку, дарить что-то свое, делиться любовью и выходить на большую сцену. Артур изучал музыку сам, а с 2018 года ему помогал профессиональный преподаватель по вокалу.
Артур свободно говорит по-латышски, а русский является его родным языком.
Парень признается, что его вдохновили многие русские музыканты - Jony, Егор Крид, Доминик Джокер и Артем Качер.
Песня "Мой мир" суммирует чувства Артура за прошедший год:
"Прошлый год был моим дебютом в музыке. Работа в студии, репетиции, концерты по всей Латвии, сплоченность команды - весь этот опыт неизмерим. Я ценю каждый день. Я проживаю его как последний и отдаю себя всего музыке".
Артур признался, что не остановится и продолжит работу над новыми синглами.