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  • "Я ценю каждый день": В Латвии появился новый поп-исполнитель, поющий на русском языке

"Я ценю каждый день": В Латвии появился новый поп-исполнитель, поющий на русском языке

HATTY

ФОТО: Пресс-фото

На латвийской сцене появился новый исполнитель, поющий на русском языке - HATTY или Артур Доминик Хатулев. Артист начал свою сольную карьеру с сингла и видео на русском языке - "Мой мир".

Артур – молодой музыкант на латвийской сцене. Музыка всегда была его страстью с детства. Он чувствовал желание создавать музыку, дарить что-то свое, делиться любовью и выходить на большую сцену. Артур изучал музыку сам, а с 2018 года ему помогал профессиональный преподаватель по вокалу.

Артур свободно говорит по-латышски, а русский является его родным языком.

Hatty

ФОТО: Пресс-фото

Парень признается, что его вдохновили многие русские музыканты - Jony, Егор Крид, Доминик Джокер и Артем Качер. 

Песня "Мой мир" суммирует чувства Артура за прошедший год:

"Прошлый год был моим дебютом в музыке. Работа в студии, репетиции, концерты по всей Латвии, сплоченность команды - весь этот опыт неизмерим. Я ценю каждый день. Я проживаю его как последний и отдаю себя всего музыке".

Артур признался, что не остановится и продолжит работу над новыми синглами. 

Ранее стюардесса airBaltic рассказала TVNET о возвращении к карьере певицы.

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