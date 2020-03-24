"Я ценю каждый день": В Латвии появился новый поп-исполнитель, поющий на русском языке

Артур – молодой музыкант на латвийской сцене. Музыка всегда была его страстью с детства. Он чувствовал желание создавать музыку, дарить что-то свое, делиться любовью и выходить на большую сцену. Артур изучал музыку сам, а с 2018 года ему помогал профессиональный преподаватель по вокалу.

Артур свободно говорит по-латышски, а русский является его родным языком.

Hatty ФОТО: Пресс-фото

Парень признается, что его вдохновили многие русские музыканты - Jony, Егор Крид, Доминик Джокер и Артем Качер.

Песня "Мой мир" суммирует чувства Артура за прошедший год:

"Прошлый год был моим дебютом в музыке. Работа в студии, репетиции, концерты по всей Латвии, сплоченность команды - весь этот опыт неизмерим. Я ценю каждый день. Я проживаю его как последний и отдаю себя всего музыке".