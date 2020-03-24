Тамбиев нашёл работу в КХЛ, но это не рижское "Динамо"

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что рижское "Динамо" может возглавить Леонид Тамбиев, который в последние годы работал с командами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). О том, что Тамбиев входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера говорил и председатель совета директоров латвийской команды Юрис Савицкис.

"Поговорим со всеми потенциальными кандидатами. В том числе и с Тамбиевым", - говорил Савицкис.

Однако, сегодня, 24 марта, стало известно, что 49-летний специалист заключил контракт с "Адмиралом" сроком на один год. По информации "Чемпионата", главным кандидатом на пост главного тренера "Адмирала" был тренер ХК "Сочи" Игорь Ефимов, но руководство сочинской команды отказалось отпускать специалиста.

В предыдущих двух сезонах Тамбиев признавался лучшим тренером ВХЛ, а в прошлом году под его руководством "Сарыарка" стала чемпионом ВХЛ. Ранее Тамбиев тренировал ХК "Ригу", а также был главным тренером молодёжных сборных Латвии.

Добавим, что Тамбиев является самым результативным игроком в истории сборной Латвии. На его счету 208 матчей за национальную команду, в которых он забросил 66 шайб и сделал 84 результативные передачи.