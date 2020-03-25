Муцениеце о разводе с Прилучным: "Если кому и идти к психологу, то это ему"

В конце февраля появилась новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится.

Джугелия приехала снимать выпуск в новый дом Агаты и привезла с собой в подарок лилии. Муцениеце была тронута тем, что журналистка знала, что она любит именно эти цветы.

"Многие латыши любят лилии", - отметила актриса.

Агата подтвердила, что они с Павлом Прилучным действительно разводятся. Для женщины брак - это святая вещь. Актриса заверила журналистку, что она не из тех, кто пиарится на разводе.

"Наш союз пришел к тому,что нам надо разойтись. Мы перестали понимать друг друга. Это не приносит столько счастья, сколько раньше... Он не понимает меня, а я не понимаю его... Нам лучше разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей... Сейчас я разбираюсь с бумагами...", - объяснила Агата.

Муцениеце подчеркнула, что у бывших супругов сейчас спокойные отношения. Они оба хотят тихий развод, чтобы сохранить уважение друг к другу.

К психологам пара не обращалась, так как Прилучный "не очень любит психологов" и не особо верит им.

"Я считаю, что мы дошли до того момента, если кому и идти к психологу, то это ему. Чтобы он разобрался во всем, что накотовасил... Я не хочу больше спасать этот брак и не вижу в этом смысла", - объяснила Муцениеце.

Агата указала, что есть причины, почему она хочет развода, но она не хочет их озвучивать. Актриса не желает говорить ничего плохого про Павла.

"Я не хочу, чтобы его дети читали про него что-то плохое", - поясняет она.

Сообщать детям о разводе пара пока не собирается. Они еще слишком маленькие и не понимают, что такое развод. Кроме того, у актеров всегда был плотный график и они редко вместе бывали дома.

"Они не заметили разницу", - уверена Агата.

Муцениеце не стала рассказывать, как экс-супруги делят имущество, потому что пока ничего непонятно и они ничего не делят.

Официальное объявление о разводе появилось тогда, когда дело дошло до юристов и стало совсем серьезным.

"Я его безумно люблю и буду любить всю жизнь. Он важный человек в моей жизни. Неповторимый романтик и очень в моем вкусе", - призналась Агата.

Муцениеце сейчас ничего не может сказать, но она уверена, что находится на правильном пути.

Актриса подчеркнула, что ей кажется, что развод пошел и ей, и Павлу на пользу. Экс-супруг стал выглядеть лучше и стал более ответственным.