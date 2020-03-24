Минблаг расширил круг работников, имеющих право на статус безработного

Министр заявила, что будет рассмотрена возможность предоставления статуса безработного людям, работающим по специальному налоговому режиму, в случае отсутствия доходов. Это коснется, например, плательщиков патентной платы, добавила политик.

По ее словам, правительство также планирует внести поправки в закон о налоге солидарности, который предусматривает 14 процентных пунктов этого налога, которые в настоящее время регистрируются в пенсионном капитале 1-го уровня соответствующего лица, перенаправлять без персонализации.

Текущий порядок предусматривает, что упомянутые 14 процентных пунктов персонифицированы, что позволяет в будущем получать очень высокие пенсии, но на данный момент от общества требуется большая солидарность, поэтому с 1 апреля до конца года налог на солидарность будет зачисляться в специальный государственный пенсионный бюджет.