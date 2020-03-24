Премьер Японии объявил о переносе летней Олимпиады

Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он обратился с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и тот поддержал его. Это решение также касается Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса Канада и Австралия не будут принимать участие в Олимпийских и Параолимпийских играх 2020 года в Токио, если соревнования пройдут этим летом, как было запланировано изначально.