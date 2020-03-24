Фото ⟩ Maxima вводит защитные маски для сотрудников

"Практически каждый день мы вводим новые превентивные меры для безопасности как клиентов, так и работников. Новейшая из примерно 20 инициатив по ограничению вируса по всей Латвии – это защитная маска для лица для коллег из касс самообслуживания.

Если для безопасности работников и клиентов в кассах магазинов мы ввели стеклянные защитные барьеры, то в кассах самообслуживания эффективно установить такие барьеры невозможно, поэтому мы рассмотрели различные альтернативы и самой эффективной признали защитные маски для лица из оргстекла, которые в ближайшее время будут доставлены во все кассы самообслуживания Maxima", - рассказал руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Уже сообщалось, что начиная с 16 марта в администрации и магазинах Maxima ввела дополнительные существенные ограничения для социального дистанцирования - возле касс, витрин с развесными товарами, овощами и фруктами, а также в других зонах магазина нарисована разметка в радиусе 2 м, чтобы ограничить дистанцию.

Также с 17 марта немного сокращено время работы отдельных магазинов, чтобы можно было проводить их усиленную дезинфекцию и уменьшить нагрузку работников (актуальную информацию о времени работы магазинов можно найти здесь: https://www.maxima.lv/veikalu-kedes). Работники офисов переводятся на удаленный режим работы.

С 18 марта у касс установлены защитные барьеры из оргстекла. В рамках ограничений клиентов просят использовать в магазинах покупательские тележки, потому что они физически создают границу между людьми.

Кроме того, в магазинах проводится широкая информационная кампания, чтобы люди соблюдали введенные правительством меры социального дистанцирования в торговых местах.

Заботясь о работниках, клиентах и безопасности продуктов питания, Maxima Latvija уже сейчас реализует ряд дополнительных превентивных и профилактических мер: