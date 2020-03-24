Фото ⟩ Maxima вводит защитные маски для сотрудников

Maxima Latvija, заботясь о безопасности своих работников и клиентов, вводит еще одну инициативу для ограничения распространения вируса – работники магазинов в кассах самообслуживания будут снабжены защитными масками для лица из оргстекла, чтобы полноценно и безопасно продолжать работать и в этих кассах, выяснил RUS.TVNET в компании.
"Практически каждый день мы вводим новые превентивные меры для безопасности как клиентов, так и работников. Новейшая из примерно 20 инициатив по ограничению вируса по всей Латвии – это защитная маска для лица для коллег из касс самообслуживания.
Если для безопасности работников и клиентов в кассах магазинов мы ввели стеклянные защитные барьеры, то в кассах самообслуживания эффективно установить такие барьеры невозможно, поэтому мы рассмотрели различные альтернативы и самой эффективной признали защитные маски для лица из оргстекла, которые в ближайшее время будут доставлены во все кассы самообслуживания Maxima", - рассказал руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Уже сообщалось, что начиная с 16 марта в администрации и магазинах Maxima ввела дополнительные существенные ограничения для социального дистанцирования - возле касс, витрин с развесными товарами, овощами и фруктами, а также в других зонах магазина нарисована разметка в радиусе 2 м, чтобы ограничить дистанцию.
Также с 17 марта немного сокращено время работы отдельных магазинов, чтобы можно было проводить их усиленную дезинфекцию и уменьшить нагрузку работников (актуальную информацию о времени работы магазинов можно найти здесь: https://www.maxima.lv/veikalu-kedes). Работники офисов переводятся на удаленный режим работы.
С 18 марта у касс установлены защитные барьеры из оргстекла. В рамках ограничений клиентов просят использовать в магазинах покупательские тележки, потому что они физически создают границу между людьми.
Кроме того, в магазинах проводится широкая информационная кампания, чтобы люди соблюдали введенные правительством меры социального дистанцирования в торговых местах.
Заботясь о работниках, клиентах и безопасности продуктов питания, Maxima Latvija уже сейчас реализует ряд дополнительных превентивных и профилактических мер:
- Ограничительные меры для социального дистанцирования в радиусе 2 м.
- Широкая информационная кампания в магазинах с размещением материалов на ТВ-экранах, обращения по радио и плакаты в магазинах.
- Расфасовка нефасованных товаров, например, кондитерских изделий.
- Средства дезинфекции и перчатки у входа в магазины.
- Отдельные работники администрации приходят на помощь коллегам в магазинах, чтобы более эффективно организовать их работу.
- Абсолютно всем работникам, которые приезжают из-за рубежа, предписано оплачиваемое отсутствие на работе, даже если нет подозрений на заражение.
- Всем работникам предприятия доступны средства для дезинфекции рук, чтобы например, кассиры, работая на кассе, могли позаботиться о чистоте рук.
- В заботе об иммунитете работников бесплатно обеспечиваются имбирь, лимоны и мед.