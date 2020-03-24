Мнение ⟩ Экономист о спаде в латвийской экономике и налоговой реформе

"Я не хочу называть точного числа, но оно может быть однозначным, в надежде на то, что во втором полугодии экономика начнет приходить в себя. Если этого не случится, минусы будут больше", - сказал Казакс.

Он подчеркнул, что правительство Латвии, как и всех стран мира, сейчас делает все, чтобы остановить распространение вируса и кризис был краткосрочным - 2-3 месяца.

"Сейчас никто не требует экономии, консолидации бюджета. Совсем наоборот - все правительства ищут пути, как тратить по возможности больше, чтобы скорее восстановить экономику", - сказал Казакс.

Отдельные страны планируют направить на оздоровление экономики до 10% от ВВП, в случае Латвии выделенные правительством 2 млрд евро составляют 6-6,5% от ВВП. Госдолг составляет сейчас 35-36%, и его увеличение до 40% и больше не создаст никаких долгосрочных фискальных проблем.

Казакс напомнил, что Европейский центральный банк объявил о доступности 750 млрд евро, и это означает, что государство может выпустить облигации и Европейский центробанк их купит.

В этой ситуации нужно как можно быстрее направить средства предпринимателя и жителям.

"Сейчас обещают поддержку отраслям, но я думаю, что нужно смотреть и на предприятия", - сказал руководитель Банка Латвии.

О налоговой реформе

Было бы неправильно из-за эпидемии Covid-19 полностью откладывать предусмотренную в этом году налоговую реформу - ее нужно продолжать хотя бы частично, заявил Казакс.

Например, можно упорядочить финансирование здравоохранения, ввести изменения в режиме налога микропредприятий.

У правительства и Сейма сейчас другие заботы, однако отдельные направления налоговой реформы можно подготовить.

Если во втором полугодии станет понятно, что ввести налоговые изменения с 1 января нельзя, они будут отложены на полгода или год, сказал Казакс.