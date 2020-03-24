В конце прошлого года стало известно, что из средств Совета по безопасности дорожного движения выделено финансирование, чтобы в 2020 году у светофоров в Риге появились первые камеры, фиксирующие, не был ли перекресток пересечен на запрещающий сигнал. Это уже произошло, минимум на одном перекрестке такое устройство установлено.
"Так как это - пилотный проект, есть несколько нюансов, которые нужно понимать. Нужно понимать технические решения. Мест, где ежедневно перекрестки пересекают на красный свет, очень много. Это можно наблюдать в любом месте. Нужно понимать, насколько эффективна работа этих технических средств", - сказал тогда начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Краписис.
Приживется ли эта система, покажет время, однако одно более чем понятно - езда на красный свет, что является одним из самых тяжелых нарушений правил дорожного движения и что нужно искоренить, наблюдается на каждом шагу.
Галерея: В Риге у светофоров появились камеры красного света
Причины этих нарушений самые разные - использование мобильного телефона, усталость, невнимательность, спешка и часто банальное нежелание подождать, ведь сколько раз все видели, что вместо того, чтобы остановиться, водитель лишь ускоряется.
Это и ситуации, когда уже не поможет оправдание полицейскому, что "был желтый и мог успеть", так как всем должно быть понятно, что если на светофоре желтый горит вместе с красным, то следующий сигнал будет запрещающим. Значит, красным.
В любом случае, остается лишь надеяться, что пилотный проект даст желаемый результат и камеры посчитают целесообразными, так как от этого приобретет не только безопасность движения, но и сам поток движения станет быстрее, ведь в любом случае станет меньше тех, кто во время пробки выезжает на перекресток на красный свет и стоит там.