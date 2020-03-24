В Риге у светофоров появились камеры красного света

"Так как это - пилотный проект, есть несколько нюансов, которые нужно понимать. Нужно понимать технические решения. Мест, где ежедневно перекрестки пересекают на красный свет, очень много. Это можно наблюдать в любом месте. Нужно понимать, насколько эффективна работа этих технических средств", - сказал тогда начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Краписис.

Приживется ли эта система, покажет время, однако одно более чем понятно - езда на красный свет, что является одним из самых тяжелых нарушений правил дорожного движения и что нужно искоренить, наблюдается на каждом шагу.

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Причины этих нарушений самые разные - использование мобильного телефона, усталость, невнимательность, спешка и часто банальное нежелание подождать, ведь сколько раз все видели, что вместо того, чтобы остановиться, водитель лишь ускоряется.

Это и ситуации, когда уже не поможет оправдание полицейскому, что "был желтый и мог успеть", так как всем должно быть понятно, что если на светофоре желтый горит вместе с красным, то следующий сигнал будет запрещающим. Значит, красным.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET