В начале марта Covid-19 заразился ученик Мурьянской спортивной школы

По ее словам, 9 марта из Испании вернулась сборная велосипедистов, и дети пошли в школу, так как 9 марта Испания еще не была в списке "закрытых" стран. Затем 12 марта вышло распоряжение правительство и всех школьников отправили домой, сообщает агентство LETA.

14 марта у одного из участников сборной, ученика 1-й Саласпилсской средней школы, было подтверждено заболевание Covid-19, об уже ранее публично прозвучавшем случае рассказала Амантова.

"14 марта Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) установил всех пассажиров конкретного авиарейса, в том числе двух представителей Мурьянской спортивной гимназии, и взял у них анализы. Положительные результаты были у одного нашего ученика, но он чувствует себя хорошо", - сказала директор школы.

Она указала, что все ученики и работники, которые с ним контактировали, находятся в самоизоляции до 26 марта. Кроме того, она отметила, что все родители проинформированы о ситуации.

Директор добавила, что уроки в Мурьянской спортивной школе, так же как и в других школах, проходят удаленно, тренеры дают планы и конспекты ученикам.

Напомним, у ученика 1-й Саласпилсской средней школы было подтверждено заболевание Covid-19.

9 марта он вернулся из Испании и до 12 марта посещал школу. Симптомы у ученика появились 13 марта, когда очное обучение в школе уже было прекращено из-за объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации.