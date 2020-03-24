Семейные врачи обеспокоены недостатком запасов средств индивидуальной защиты

Козловска заявила, что как средств индивидуальной защиты, так и дезинфицирующих средств может хватить еще на неделю-полторы. Если срочно не будет найдено решение этой проблемы, она прогнозировала, что семейные врачи окажутся в очень сложной ситуации.

Она также сообщила, что средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства приобретаются семейными врачами самостоятельно, через врачебную практику.

"Министерство здравоохранения заявило, что это вопрос национальной безопасности и закупки этих средств будут организованы на уровне всей страны, включая семейных врачей. В настоящее время кажется, что это нельзя обеспечить", - сказала Козловска.