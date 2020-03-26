ОстаньсяДома ⟩ Я живу, ем и сплю на работе. Гуляю - по "заброшкам"

Работа из дома - не так уж это и прикольно

Хорошо, что есть лоджия. Я и мой любимый шерстяной зеленый пледик ФОТО: из личного архива

Я не открою страшную тайну, если расскажу, что наша редакция и так регулярно работает из дома. Например, вечерняя смена заканчивается после полуночи, поэтому логично, что новостник работает из дома. А сейчас все смены - утренние, дневные и вечерние - все из дома. Ощущение, что спишь, ешь, моешься - на работе. Плюс, конечно, есть - можно подольше поспать. Если моим коллегам на часок, то мне - на целых два, а то и больше, потому что живу в Елгаве. Обычно я встаю за два-три часа - собираюсь, иду в душ, сушу голову, минут семь иду на электричку и 45 минут еду. А сейчас встала, выпила кофе, помыла голову, замоталась в свой зеленый шерстяной пледик и начала работать.

Я люблю свою работу.

Поэтому меня не очень сильно напрягает делать ее из дома. Но все равно хочется в офис. На репортаж сходить, на интервью. Помозговать с коллегами на летучке. Платьишко надеть, невыгулянную с зимы новую юбочку. На людей посмотреть. Поболтать с кем-то. По традиции, утром перед работой зайти в магазин Laima, купить несколько марципановых конфет.

Дома ничего не изменилось

Прибираю "по верхам" каждый день, а вот генеральную уборку - например, разобрать шкаф или еще чего - я делаю по вдохновению. Сейчас его нет. Булочки и пирожки я пеку часто, горячие обеды/ужины - тоже каждый день, какой бы уставшей я ни была. Приготовить любимым мальчикам поесть - святое. Бывает, придешь с работы - и давай замешивать тесто для булочек с корицей.

Морковный пирог, "вецриги", лосось, салат, картошечка жареная ФОТО: Коллаж из личного архива

Это я все к чему - чрезвычайная ситуация в стране никак не изменила бытовую обстановку дома. Готовлю - как и готовила, сериалы смотрю - как и смотрела. Мозг мужу выношу в штатном режиме. :) Сына гоняю (но это я так, для профилактики, говорят, что до строгой мамы мне очень далеко) тоже в обычном режиме.

Книги? Нет, пока что я ничего читать не буду - огромный поток новостей, не могу еще и в свободное от работы время что-то читать. Хотя, конечно, страшно люблю - если начну книгу, то не остановлюсь, пока не закончу.

В детстве у меня не было ни друзей, ни телевизора. Была библиотека.

Так вот, когда все поутихнет - тогда и продолжу читать. В Pocketbook (дико удобная штука) меня ждут недочитанные "Цинковые мальчики" (очень тяжелая вещь), "12 лет рабства" и еще что-то, забыла уже.

Условная самоизоляция