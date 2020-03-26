ОстаньсяДома ⟩ Я живу, ем и сплю на работе. Гуляю - по "заброшкам"

Работа из дома - не так уж это и прикольно
Я не открою страшную тайну, если расскажу, что наша редакция и так регулярно работает из дома. Например, вечерняя смена заканчивается после полуночи, поэтому логично, что новостник работает из дома. А сейчас все смены - утренние, дневные и вечерние - все из дома. Ощущение, что спишь, ешь, моешься - на работе. Плюс, конечно, есть - можно подольше поспать. Если моим коллегам на часок, то мне - на целых два, а то и больше, потому что живу в Елгаве. Обычно я встаю за два-три часа - собираюсь, иду в душ, сушу голову, минут семь иду на электричку и 45 минут еду. А сейчас встала, выпила кофе, помыла голову, замоталась в свой зеленый шерстяной пледик и начала работать.
Я люблю свою работу.
Поэтому меня не очень сильно напрягает делать ее из дома. Но все равно хочется в офис. На репортаж сходить, на интервью. Помозговать с коллегами на летучке. Платьишко надеть, невыгулянную с зимы новую юбочку. На людей посмотреть. Поболтать с кем-то. По традиции, утром перед работой зайти в магазин Laima, купить несколько марципановых конфет.
Дома ничего не изменилось
Прибираю "по верхам" каждый день, а вот генеральную уборку - например, разобрать шкаф или еще чего - я делаю по вдохновению. Сейчас его нет. Булочки и пирожки я пеку часто, горячие обеды/ужины - тоже каждый день, какой бы уставшей я ни была. Приготовить любимым мальчикам поесть - святое. Бывает, придешь с работы - и давай замешивать тесто для булочек с корицей.
Это я все к чему - чрезвычайная ситуация в стране никак не изменила бытовую обстановку дома. Готовлю - как и готовила, сериалы смотрю - как и смотрела. Мозг мужу выношу в штатном режиме. :) Сына гоняю (но это я так, для профилактики, говорят, что до строгой мамы мне очень далеко) тоже в обычном режиме.
Книги? Нет, пока что я ничего читать не буду - огромный поток новостей, не могу еще и в свободное от работы время что-то читать. Хотя, конечно, страшно люблю - если начну книгу, то не остановлюсь, пока не закончу.
В детстве у меня не было ни друзей, ни телевизора. Была библиотека.
Так вот, когда все поутихнет - тогда и продолжу читать. В Pocketbook (дико удобная штука) меня ждут недочитанные "Цинковые мальчики" (очень тяжелая вещь), "12 лет рабства" и еще что-то, забыла уже.
Условная самоизоляция
Сейчас большую часть времени я провожу дома. Или работаю, или готовлю, или же просто некуда пойти. Мы с мужем и сыном в свободное время периодически ходили в кино, иногда бывали в SPA, ездили в деревню к бабушке моего мужа - сейчас нельзя, она старенькая, не дай Бог, притащим вирус. Из привычных нам развлечений остались UNO вечерами и прогулки по окрестностям и маленьким городкам.
В позапрошлые выходные мы пошли гулять вдоль заброшенных железнодорожных путей, пошоркались по депо - все свои 30 лет жизни живу рядом, а никогда не видела, как разворачивают паровозы. И еще одно открытие - брошенный вагон-ресторан. Как же я, любитель заброшек, раньше его не видела?!
В прошлые выходные сели в машину (как же хорошо, когда есть автомобиль!), взяли с собой конфеты, термос с чаем и поехали в сторону Тукумса. Слушали на полную громкость Rammstein, Земфиру, Prātā vētra и Scorpions. Останавливались у церквей, старых кладбищ, заброшенных ферм. Заехали в усадьбу Шлокенбека - там есть классный Дорожный музей под открытым небом. Прошлись по парку у замка Дурбе. Поиграли в салки. Было круто. Мы отлично провели время.
В следующие свободные выходные тоже куда-то поедем, иначе можно одуреть в четырех стенах.
Мы часто путешествуем по Латвии, летом так вообще - каждые выходные куда-то едем. Сейчас, в условиях ЧС, решили выбирать короткие и безлюдные маршруты. Последнее, буду честной, всегда было в приоритете.
Дистанцирование? От кого? В депо - никого, кроме смешного пса за забором - он, как мне показалось, только вид делал, что охраняет ремонтный состав, на самом деле ему хотелось поиграть и чтобы пузо почесали (я, правда, больше разбираюсь в котиках).
У старой церкви в Ливберзе - там никого, кроме нас и ворон, не было. В Шлокенбеке - еще две семьи, с которыми мы вообще никак не пересекались. У замка в Дурбе - парочка пенсионеров вдалеке.
В магазины я хожу. Базовые продукты у меня дома есть всегда, но запастись на месяц вперед лично я не могу, потому что свежие овощи и фрукты долго не хранятся, а без них невкусно жить. В магазинах я стараюсь соблюдать дистанцию, но, по моим наблюдениям, многие покупатели вообще не заморачиваются. И это плохо.
Я тоже переживаю
Я работаю журналистом 13 лет. Думаю, со мной согласятся все коллеги в Латвии и за ее пределами - такого потока информации не было никогда. Катастрофы, трагедии, какие-то серьезные изменения мы пережили, но вот так чтобы со всех сторон и сразу валилась информация - ну не было такого. Впервые за все эти годы я не могу полностью абстрагироваться от новостей и очень переживаю за экономическое положение нашей и так не богатой страны.
А пока надо это пережить, переждать. Верить, что все будет хорошо.
И лично мне - постараться не растолстеть. :)