Юлия Пятова - жена вратаря сборной Украины и мать четверых детей

Пожалуй, одним из самых известных действующих украинских футболистов является вратарь и капитан национальной команды Андрей Пятов, который защищает цвета донецкого "Шахтёра". За "горняков" и сборную Украины футболист выступает уже больше 13 лет, но свою супругу Юлию Андрей знает ещё дольше.

Андрей и Юлия познакомились больше 16 лет назад. По словам жены футболиста, это не была любовь с первого взгляда и сначала они просто дружили. Тем не менее, пара начала жить вместе уже спустя несколько месяцев после первого знакомства.

"Чувства возникли светлые и глубокие. Мне кажется, что они сохраняются до сих пор. Может, потому, что мы видимся редко", - рассказывала Юлия в одном из интервью.

За это время у пары родилось три дочери - Дарья, Милана и Майя. А в феврале 2019 года у Пятовых родился долгожданный сын, которого назвали Лев.

Большая семья практически всегда отдыхает вместе и детей не оставляет с бабушками даже на время отпуска. Кроме того, дети и супруга сопровождают Андрея и на крупных футбольных турнирах. Так, например, во время Евро-2016 семья сняла домик в 170 км от того места, где базировалась сборная Украины.

"Я самый главный критик мужа. Мне кажется, я даже строже тренера, и он меня больше всего боится. Если я вижу, что он где-то мог сделать что-то по-другому, то не промолчу", - говорила Юлия в интервью footboom.com.

По словам Юлии, Андрей очень любит делать подарки, но она не обращает внимание на материальную составляющую, а с трепетом относиться к каким-то приятным мелочам. Так, к примеру, жена футболиста до сих пор ходит по дому в тёплых вязаных носках, которые футболист подарил ей больше десяти лет назад.