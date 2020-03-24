Доплаты для медиков, участвующих в ограничении Covid-19, составит до 50%

Правительство во вторник концептуально договорилась о доплатах в размере до 50% медицинским работникам, занятым ограничением пандемии Covid-19, сообщила после заседания правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Доплаты получат медицинские работники, специалисты по общественному здоровью, фармацевты и поддерживающий персонал.
Винькеле выразила этим людям благодарность за осознание своей миссии, сознательность и патриотизм.
"Они стоят на страже общественного здоровья и без дискуссий выполняют свою работу, которая позволяет нам находиться в сравнительно лучшей ситуации, чем другие страны Балтии", - заявила политик.
Предусмотрено, что эти медики будут получать доплаты в течение трех месяцев, включая март. Доплаты получат медики Службы неотложной медицинской помощи, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты Группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, лабораторий и приемных отделений.
Доплаты за март могут составить до 50% с учетом участия и нагрузки, а доплата за следующие два месяца может быть установлена в размере до 20%, но будет относится к более широкому кругу людей, если допускать, что с ростом распространения Covid-19 вырастет объем работы в региональных больницах.
По словам Винькеле, найдена возможность для финансовой благодарности фармацевтам и их помощникам. В целом кризисные доплаты могут составить 8 млн евро в течение трех месяцев. Окончательное решение правительство примет на заседании в четверг.