Доплаты для медиков, участвующих в ограничении Covid-19, составит до 50%

Доплаты за март могут составить до 50% с учетом участия и нагрузки, а доплата за следующие два месяца может быть установлена в размере до 20%, но будет относится к более широкому кругу людей, если допускать, что с ростом распространения Covid-19 вырастет объем работы в региональных больницах.