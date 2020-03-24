Больше всего случаев Covid-19 - в Риге, Юрмале и Елгаве

Больше всего случаев Covid-19 выявлено в Риге - более 110 заболевших, в Юрмале - 11-25 случаев и в Елгаве - 6-11, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В минувшие сутки новые случаи заражения были констатированы только в Коценском крае.
Из 197 подтвержденных в Латвии больных Covid-19 60 человек в возрасте от 30 до 39 лет, 44 - от 20 до 29 лет. В возрастной группе от 40 до 49 лет зарегистрировано 42 заболевших, что на пять случаев больше, чем вчера.
Наблюдается прирост и в группе людей старшего поколения. Среди людей от 50 до 59 лет - 17 заболевших, в том числе три случая за последние сутки, в возрасте старше 60 лет - 19 случаев, что на два случая больше, чем вчера.
Меньше всего случаев Covid-19 выявлено в возрасте до 19 лет - 15 случаев.
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис в Twitter пишет, что возраст заболевших в Латвии аналогичен странам, в которых ведется интенсивное тестирование в том числе и пациентов с легкими симптомами (Южная Корея, Германия), что свидетельствует о ранней стадии эпидемии.