Больше всего случаев Covid-19 - в Риге, Юрмале и Елгаве

Из 197 подтвержденных в Латвии больных Covid-19 60 человек в возрасте от 30 до 39 лет, 44 - от 20 до 29 лет. В возрастной группе от 40 до 49 лет зарегистрировано 42 заболевших, что на пять случаев больше, чем вчера.