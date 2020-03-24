Все больше людей заражаются Covid-19 именно в Латвии

Среди подтвержденных за последние сутки случаев Covid-19 по-прежнему довольно много вернувшихся из-за границы, однако в последнее время растет число пациентов, заразившихся вирусом в Латвии, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Среди тех, у кого инфекция выявлена после возвращения из-за границы, есть люди, вернувшиеся из Австрии, Франции, Кипра, Италии, Англии, Испании и Швеции.
Среди тех, кто недавно вернулся в Латвию репатриационными рейсами, заболеваемость невысока, сказала Арая.
В настоящее время ведется работа со 1200 контактными лицами.