Все больше людей заражаются Covid-19 именно в Латвии

Среди подтвержденных за последние сутки случаев Covid-19 по-прежнему довольно много вернувшихся из-за границы, однако в последнее время растет число пациентов, заразившихся вирусом в Латвии, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.