Жителей призывают после заболеваний дыхательных путей оставаться дома еще пару дней

Жителям с любыми симптомами заболеваний верхних дыхательных путей сейчас особенно важно оставаться дома еще несколько дней после того, как они прошли, вне зависимости от того, были или нет проведены тесты, сообщил в Twitter главный инфектолог страны Уга Думпис.
В то же время он отметил, что еще важнее полностью изолироваться от пенсионеров или хронически больных родственников.
Специалист также пояснил, что возраст заболеваемости в Латвии такой же как в странах, где проводится интенсивное тестирование и пациентов с легкими симптомами - Южной Корее и Германии - и свидетельствует о ранней стадии эпидемии.
Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 17 человек, общее количество заболевших составляет 197 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдали 692 человека с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 6806 человек.
С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.