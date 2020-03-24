Жителей призывают после заболеваний дыхательных путей оставаться дома еще пару дней

В то же время он отметил, что еще важнее полностью изолироваться от пенсионеров или хронически больных родственников.

Специалист также пояснил, что возраст заболеваемости в Латвии такой же как в странах, где проводится интенсивное тестирование и пациентов с легкими симптомами - Южной Корее и Германии - и свидетельствует о ранней стадии эпидемии.

Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 17 человек, общее количество заболевших составляет 197 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 692 человека с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 6806 человек.