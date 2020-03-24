Литва продлила контроль на границе с Латвией; Польша вводит новые ограничения

Министр внутренних дел Рита Тамашунене во вторник продлила контроль на границе Литвы с Латвией и Польшей до 13 апреля, сообщает BNS.
Контроль осуществляется, чтобы реализовать запрет для иностранцев въезжать в Литву с целью ограничения распространения нового коронавируса.
Литва возобновила пограничный контроль на границе с Латвией и Польшей 14 марта.
В свою очередь Польша с целью ограничить распространение Covid-19 ввела новые ограничения на передвижение, запретив собираться более чем по два человека. Запрет вступил в силу незамедлительно.
Граждан призывают оставаться в своих домах. Единственное исключение - те, кто идет на работу, к врачу или в магазин за продуктами питания. По-прежнему разрешены и прогулки.
Жителей Польши призывают отказаться от использования общественного транспорта.
Новые ограничения будут в силе минимум до 11 апреля.
Две недели назад Польша уже закрыла учебные учреждения, рестораны и магазины, за исключением продуктовых магазинов и аптек.
Согласно данным Минздрава, в Польше на данный момент Covid-19 заразились 774 человека, восемь из которых умерли.