Литва продлила контроль на границе с Латвией; Польша вводит новые ограничения

Контроль осуществляется, чтобы реализовать запрет для иностранцев въезжать в Литву с целью ограничения распространения нового коронавируса.

Литва возобновила пограничный контроль на границе с Латвией и Польшей 14 марта.

В свою очередь Польша с целью ограничить распространение Covid-19 ввела новые ограничения на передвижение, запретив собираться более чем по два человека. Запрет вступил в силу незамедлительно.

Граждан призывают оставаться в своих домах. Единственное исключение - те, кто идет на работу, к врачу или в магазин за продуктами питания. По-прежнему разрешены и прогулки.

Жителей Польши призывают отказаться от использования общественного транспорта.

Новые ограничения будут в силе минимум до 11 апреля.

Две недели назад Польша уже закрыла учебные учреждения, рестораны и магазины, за исключением продуктовых магазинов и аптек.