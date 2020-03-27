ОстаньсяДома ⟩ Маленький сатана наконец получил маму. Я здесь и сейчас

Я работаю в TVNET, а TVNET теперь работает из дома. Всю неделю мои коллеги рассказывали о личном в это новое для нас время. Я - Эрика, и вот моя история.
Работа = Status Quo
Работать из дома? Изи. Выражаясь языком сына-подростка. Я - новостник. Новости - это 24/7, без государственных праздников и выходных. Это смены. И вечерние, и выходные. Это станок, бесперебойное производство. Нет времени на раскачку. Упал самолет? Заболел Кайминьш? Рижскую думу распустили? Ок, поехали. Наверно, это профессиональный кретинизм, но я люблю молнии - срочные новости и важные события.
Самое скучное дежурство, когда ничего не происходит. Теперь не бывает скучных дежурств. И это кайф для фанатика.
Я работаю дома, но я не работаю при семье. Так изначально завелось, это не связано с удаленной работой сейчас. Я ухожу в отдельную комнату - там рабочий стол, компьютер, дверь закрыта. Семья со мной не общается. Это даже никогда не обсуждалось. Просто все понимают - я на работе. А трехлетка даже не знает, что я дома.
Если свободной комнаты в доме в определенный день нет, я ухожу к свекрам. Это офис мечты. Всегда теплый обед, кофе со сливками, незаметное подкладывание зефирки и "тише, Слава, Эрика работает".
В такие моменты ощущаю себя президентом страны по меньшей мере. Это забавно. Это мило. Пишу и понимаю, что у меня лучшие свекровь и свекр на свете.
Когда я скучаю по коллегам, я просто беру телефон и звоню им. Наверно, за два года работы в TVNET я не звонила коллегам столько, как за эти 10 дней. "Как ты?" - сколько-то минут болтовни, и как будто в офис съездила.
Семья = Перезагрузка
Странная штука жизнь. Время на все знает ответы. Около месяца назад мы ругались с мужем в голос, куда летом поехать в отпуск. Горе от ума. Потом еще несколько дней не разговаривали. Сегодня смешно. Ехать никуда не надо.
Когда случилось все, что случилось, никаких споров и ссор - с полуслова поняли оба, что можно и в Плиеньциемс, к морю и соснам. Что еще надо? Спасибо, Латвия, что ты такая красивая.
Задумалась, что сейчас время семей, время проверки отношений. В новых условиях в наш дом пришла гармония.
Я интуитивно включилась в безопасность детей, муж - в практические вещи. Он единственный ходит в магазин - не потому что его не жалко, а потому что настоящий мужчина.
Когда Винькеле говорила: "Ребята, оставайтесь все дома, от нас с вами зависит будущее Латвии", - мне казалось, она говорит это лично мне, лично я, сидя дома, спасу страну. Я спасаю.
В тот же день, когда ввели режим чрезвычайной ситуации, я забрала ребенка из сада со словами, что мы пока не вернемся. Сад открыт, но если семье надо быть дома, значит, и младшему тоже. Он же семья. И он счастлив быть дома. Это два разных ребенка как будто.
Раньше, когда я приходила после работы, мне доставался сатана в шортиках.
Каждый раз проверка, не сломаюсь ли я под такими капризами. Сейчас этого нет. Я больше дома. Не трачу время на дорогу, на свои дела, встречи, бранчи, кино и театры. Он больше видит меня, чувствует меня, мы через день ходим на море. Ребенок просто хотел маму. И теперь получил ее немножко больше прежнего.
Он валяется в песке на море, смеется в голос, солнце светит. Вот что важно здесь и сейчас.
Каждый раз веселюсь, наблюдая за старшим сыном. Ему вот-вот 16. Первый день удаленной учебы: "Аааа, какой zoom, почему тысяча каких-то писем, тупая школа, лучше бы нормально съездил на уроки, а не разгребать это все". Второй день удаленной учебы: "Круто, закрыл комп, и ты уже сразу дома, уютно, в трениках, вот бы всегда так".
В целом, кажется, подросток в моем доме - настоящий апологет движения #останьсядома.
У него два занятия - игры по сети, где целая вселенная, живые эмоции, которые, думаю, даже соседи иногда слышат. И второе - кастомы. Сидит, рисует на одежде для таких же подростков. Бренд свой придумывает, планирует покорить мир. Принимает заказы. В принципе, не выходя из дома. Уже даже что-то получается. Кажется, он несильно расстроился, что мир перевернулся.
Я = Время закладок
У меня, кажется, триллион закладок. Я всегда что-то хочу посмотреть, послушать, прочитать, сохраняю, сохраняю, сохраняю. Как будто когда-то придет "время закладок". Видимо, пришло. Методично открываю. Вот что в моем списке на время, пока я спасаю мир, сидя дома:
- Сериалы
"Мне это не нравится" (I Am Not Okay with This. Netflix). Просто потому, что я фанат всего подросткового. Меня всегда влечет эта тема. Лучшее, что со мной случилось за последнее время - это "Конец ******* мира" (The End Of The F***ing World) от того же Netflix. Подростковые драмы для меня - это драйв, подпитка, умиление, зависть, любовь, дружба, мышление, наивность, будущее - все на свете, что заставляет меня чувствовать себя живой.
"И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere). Потому что Риз Уизерспун и, говорят, немного напоминает "Большую маленькую ложь" (Big Little Lies). А она была прекрасна. Как и Уизерспун в ней. Вдруг тоже зайдет?
"Бесстыдники" (Shameless, версия США). Я верна им уже много лет. В какой-то степени этот сериал уже как чемодан без ручки - и нести тяжело, и бросить жалко. Неожиданно для меня вышел 10-й сезон, а я уже после 9-го пустила слезу, что герои ушли из моей жизни навсегда. Без разрешения они вдруг вернулись. Серий восемь у меня еще в запасе. Он чернушный. Самое то в это дикое время. Потому что любой треш там воспринимают со здоровой дозой сарказма. Похоже, пора тренироваться.
- YouTube
Даже стыдно, но я все еще не посмотрела "Внутри Лапенко". Узнала о нем только из интервью Антона Лапенко Юрию Дудю. Антон из семьи, где 16 детей, снимает без мата и в стилизации 90-х? Да, такие не связанные между собой вещи говорят мне о том, что я хочу в конце концов пожить "Внутри Лапенко".
Понятно, что "вДудь", "А поговорить", "Осторожно, Собчак!", "ещенепознер" и "Говорящие Головы" я смотрю практически все, не оставляя "для закладок".
Но есть одно конкретное интервью, которое хочу смотреть в сакральном уединении, поэтому оно попало в закладки. Люблю интервью с сильными женщинами. Меня покорила Ингеборга Дапкунайте в "А поговорить", Альбина Назимова в "ещенепознер", и есть ощущение, что схожий катарсис должны принести Анна и Надежда Михалковы там же - в "ещенепознер". Очень расстроюсь, если я в иллюзиях.
- Подкасты
Еще один мой незакрытый гештальт. Для кого-то это уже вчера, может, даже позавчера - слушать подкасты. Я пока только на пути к этому как к обыденному развлечению.
Слушала все выпуски, как "медузовцы" рассказывали о Латвии. Это всегда так мило, так подкупает, когда кто-то хвалит твою страну - то, что ты считаешь само собой разумеющимся.
Но знаю, что есть бесконечный океан того, что хочу прослушать еще. Программа минимум - погрузиться в подкасты "Что случилось", "Сперва роди", "Ты же мать" и "Сложные щи". При этом интригуют все названия и все описания. Хочу все и сразу.
Книги
...кому я вру? Этот режим не продлится 10 лет. Работу и семью никто не отменял. Может, на пенсии? Закладка с книгами имеется. Наверно, пока на этом все.
Возможно, этот мир уже никогда не будет прежним. Но разве это важно здесь и сейчас? Делайте то, что важно для вас сегодня. Подруга спросила меня - если сегодня конец света, что ты прямо сейчас будешь делать? Я посмотрела на семью. Поняла, что в последний день хочу просто быть рядом с ними. Все. А это так просто. Сегодня не конец света. Мои родные рядом. Не вижу повода для грусти. Берегите себя!