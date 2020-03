ОстаньсяДома ⟩ Маленький сатана наконец получил маму. Я здесь и сейчас

"Мне это не нравится" (I Am Not Okay with This. Netflix). Просто потому, что я фанат всего подросткового. Меня всегда влечет эта тема. Лучшее, что со мной случилось за последнее время - это "Конец ******* мира" (The End Of The F***ing World) от того же Netflix. Подростковые драмы для меня - это драйв, подпитка, умиление, зависть, любовь, дружба, мышление, наивность, будущее - все на свете, что заставляет меня чувствовать себя живой.