ОстаньсяДома ⟩ Маленький сатана наконец получил маму. Я здесь и сейчас

Работа = Status Quo

Работать из дома? Изи. Выражаясь языком сына-подростка. Я - новостник. Новости - это 24/7, без государственных праздников и выходных. Это смены. И вечерние, и выходные. Это станок, бесперебойное производство. Нет времени на раскачку. Упал самолет? Заболел Кайминьш? Рижскую думу распустили? Ок, поехали. Наверно, это профессиональный кретинизм, но я люблю молнии - срочные новости и важные события.

Самое скучное дежурство, когда ничего не происходит. Теперь не бывает скучных дежурств. И это кайф для фанатика.

Я работаю дома, но я не работаю при семье. Так изначально завелось, это не связано с удаленной работой сейчас. Я ухожу в отдельную комнату - там рабочий стол, компьютер, дверь закрыта. Семья со мной не общается. Это даже никогда не обсуждалось. Просто все понимают - я на работе. А трехлетка даже не знает, что я дома.

ФОТО: Из личного архива

Если свободной комнаты в доме в определенный день нет, я ухожу к свекрам. Это офис мечты. Всегда теплый обед, кофе со сливками, незаметное подкладывание зефирки и "тише, Слава, Эрика работает".

В такие моменты ощущаю себя президентом страны по меньшей мере. Это забавно. Это мило. Пишу и понимаю, что у меня лучшие свекровь и свекр на свете.

Когда я скучаю по коллегам, я просто беру телефон и звоню им. Наверно, за два года работы в TVNET я не звонила коллегам столько, как за эти 10 дней. "Как ты?" - сколько-то минут болтовни, и как будто в офис съездила.

Семья = Перезагрузка

Странная штука жизнь. Время на все знает ответы. Около месяца назад мы ругались с мужем в голос, куда летом поехать в отпуск. Горе от ума. Потом еще несколько дней не разговаривали. Сегодня смешно. Ехать никуда не надо.

Когда случилось все, что случилось, никаких споров и ссор - с полуслова поняли оба, что можно и в Плиеньциемс, к морю и соснам. Что еще надо? Спасибо, Латвия, что ты такая красивая.

ФОТО: Из личного архива

Задумалась, что сейчас время семей, время проверки отношений. В новых условиях в наш дом пришла гармония.

Я интуитивно включилась в безопасность детей, муж - в практические вещи. Он единственный ходит в магазин - не потому что его не жалко, а потому что настоящий мужчина.

Когда Винькеле говорила: "Ребята, оставайтесь все дома, от нас с вами зависит будущее Латвии", - мне казалось, она говорит это лично мне, лично я, сидя дома, спасу страну. Я спасаю.